"Граничит с госизменой": Бессмертный предположил, что вагнергейт и выдача Цемаха являются выполнением тайных соглашений Зеленского с россиянами, заключенных в Омане

Об этом он сказал в "Большом эфире Василия Зимы".



По мнению Бессмертного, у Зеленского и Кремля были определенные тайные договоренности.



"Сейчас, когда уже прошло время, для меня становятся очевидными брошенные фразы, которые на самом деле ничего не означали. Сказав тогда, не зная, как это делать сейчас, он продолжает это говорить. Через два года это начинают использовать в Кремле. На самом деле это вещи, граничащие с государственной изменой, - эти договоренности в Омане, этот фрагмент пытаются стереть в памяти, но ведь они были. Доказательства - это слова Медведева, Пескова, Путина, которые периодически звучат, которыми ему напоминают", - сказал он.



Дипломат считает, что может наступить время, когда договоренности покажут публично - в видео или озвучат.



"Я уже не говорю о Ермаке и его договоренностях с Козаком, которые зафиксированы. (Речь идет о "консультативном совете" с террористами в ТКГ, о котором договорились в 2020 году, но коронавирус и реакция общества остановили процесс, - ред.). Во-первых, это превышение служебных полномочий, во-вторых, это не его полномочия, а в-третьих - это уголовное преступление. Не является ли вагнергейт исполнением этих договоренностей, а выдача Цемаха? "Вы должны выполнить, что вы наобещали в Омане". Еще периодически выскакивают определенные темы по Донбассу. Украинцы узнают о договоренностях по ОРДЛО из газеты "Коммерсант", - подытожил Бессмертный.

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