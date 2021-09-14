Гранаты, взрывчатка, патроны: СБУ нашла тайник на границе с Беларусью
Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили тайник с гранатами и взрывчаткой во время антитеррористических учений в Ривненской области возле границы с Беларусью
Об этом сообщил пресс-центр спецслужбы .
Арсенал нашли в лесополосе вблизи поселка Бутово.
Спецназовцы изъяли:
- 2 гранаты РПГ-26;
- 8 ручных гранат РГД-5,
- 5 килограммов взрывчатого вещества (предварительно пластид)
- 2 магазина к АК-74;
- 170 патронов калибра 5,45 и 7,62.
Все найденное вооружение направлено на экспертизу.
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Продолжаются следственные действия для проверки информации об источниках происхождения, лицах, причастных к обустройству убежища, и цели использования
Возбуждено дело по ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) УК Украины.
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