Гранаты, взрывчатка, патроны: СБУ нашла тайник на границе с Беларусью

Об этом сообщил пресс-центр спецслужбы .

Арсенал нашли в лесополосе вблизи поселка Бутово.

Спецназовцы изъяли:

2 гранаты РПГ-26;

8 ручных гранат РГД-5,

5 килограммов взрывчатого вещества (предварительно пластид)

2 магазина к АК-74;

170 патронов калибра 5,45 и 7,62.

Все найденное вооружение направлено на экспертизу.



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Продолжаются следственные действия для проверки информации об источниках происхождения, лицах, причастных к обустройству убежища, и цели использования



Возбуждено дело по ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) УК Украины.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о намерениях разместить на белорусско-украинской границе российские зенитно-ракетные комплексы C-400