Гранаты по $100, автоматы – от $1200: в Киевской области задержали торговца оружием

Об этом сообщили на телеграмм-канале Министерства внутренних дел.

"Среди "ассортимента" – патроны разного калибра, гранаты, пистолеты, автоматы. Так, стоимость гранат была 100 долларов США, пистолеты – $700-1000 долларов США, автоматы – $1200-1700, гранатомет можно было приобрести за 500 долларов, а выстрел к его – за 250", - говорится в сообщении.

Задержан злоумышленник во время сбыта оружия. Во время проведения обысков у задержанного изъяли автоматы, пулемет и 500 патронов к нему, гранаты, гранатомет, 1668 патронов разного калибра, а также средства, полученные от сбыта оружия.