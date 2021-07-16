Гранаты, патроны, тротил, гексоген: в Одесской и Запорожской областях СБУ нашла четыре схрона с боеприпасами

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



По данным СБУ, тайник на территории Бердянского района Запорожской области в 2014 году обустроили боевики "Л / ДНР" для проведения диверсий. Тайник был скрыт в лесополосу вблизи одного из поселков.



Из тайника правоохранители изъяли:

тротиловые шашки общим весом почти 3 кг

15 реактивных противотанковых гранат;

57 гранат Ф-1, РГД-5 и РГН;

20 г гексогена;

1 тыс. патронов калибра 5,45 мм.

пластическую взрывчатое вещество весом 120 г

8 взрывателей;

детонирующий шнур;

2 реактивные противотанковые гранаты;

3 гранаты Ф-1 и РГД-5,

9 магазинов к автоматическому оружию;

почти 2 тыс. патронов различного калибра;

15 корпусов гранат Ф-1 и РГД;

почти триста патронов калибра 5,45 мм.

2 реактивные противотанковые гранаты;

7 гранат РГД и Ф-1;

3 гранаты для подствольного гранатомета;

более 400 патронов различного калибра.

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Во втором тайнике, оборудованном в лесополосе неподалеку международного аэропорта "Запорожье", выявлено:Еще один тайник сотрудники СБУ обнаружили в лесопарке почти в центре Мелитополя. В тайнике было обнаружено:Полученные средства поражения направлены на экспертизу.Кроме того, сотрудники Главного управления внутренней безопасности СБУ обнаружили в Одесской области неподалеку Киевского шоссе схрон с оружием и боеприпасами.При осмотре тайника правоохранители обнаружили:В рамках уголовных производств по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.