Гранаты, патроны, тротил, гексоген: в Одесской и Запорожской областях СБУ нашла четыре схрона с боеприпасами
СБУ обнаружила в Запорожской и Одесской областях четыре схрона со взрывчаткой и боеприпасами
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным СБУ, тайник на территории Бердянского района Запорожской области в 2014 году обустроили боевики "Л / ДНР" для проведения диверсий. Тайник был скрыт в лесополосу вблизи одного из поселков.
Из тайника правоохранители изъяли:
- тротиловые шашки общим весом почти 3 кг
- 15 реактивных противотанковых гранат;
- 57 гранат Ф-1, РГД-5 и РГН;
- 20 г гексогена;
- 1 тыс. патронов калибра 5,45 мм.
- пластическую взрывчатое вещество весом 120 г
- 8 взрывателей;
- детонирующий шнур;
- 2 реактивные противотанковые гранаты;
- 3 гранаты Ф-1 и РГД-5,
- 9 магазинов к автоматическому оружию;
- почти 2 тыс. патронов различного калибра;
- 15 корпусов гранат Ф-1 и РГД;
- почти триста патронов калибра 5,45 мм.
Кроме того, сотрудники Главного управления внутренней безопасности СБУ обнаружили в Одесской области неподалеку Киевского шоссе схрон с оружием и боеприпасами.
При осмотре тайника правоохранители обнаружили:
- 2 реактивные противотанковые гранаты;
- 7 гранат РГД и Ф-1;
- 3 гранаты для подствольного гранатомета;
- более 400 патронов различного калибра.
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