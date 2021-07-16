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Гранаты, патроны, тротил, гексоген: в Одесской и Запорожской областях СБУ нашла четыре схрона с боеприпасами

16 июля, 2021 пятница
14:49
Криминал

СБУ обнаружила в Запорожской и Одесской областях четыре схрона со взрывчаткой и боеприпасами

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным СБУ, тайник на территории Бердянского района Запорожской области в 2014 году обустроили боевики "Л / ДНР" для проведения диверсий. Тайник был скрыт в лесополосу вблизи одного из поселков.

Из тайника правоохранители изъяли:

  • тротиловые шашки общим весом почти 3 кг
  • 15 реактивных противотанковых гранат;
  • 57 гранат Ф-1, РГД-5 и РГН;
  • 20 г гексогена;
  • 1 тыс. патронов калибра 5,45 мм.
Во втором тайнике, оборудованном в лесополосе неподалеку международного аэропорта "Запорожье", выявлено:
  • пластическую взрывчатое вещество весом 120 г
  • 8 взрывателей;
  • детонирующий шнур;
  • 2 реактивные противотанковые гранаты;
  • 3 гранаты Ф-1 и РГД-5,
  • 9 магазинов к автоматическому оружию;
  • почти 2 тыс. патронов различного калибра;
Еще один тайник сотрудники СБУ обнаружили в лесопарке почти в центре Мелитополя. В тайнике было обнаружено:
  • 15 корпусов гранат Ф-1 и РГД;
  • почти триста патронов калибра 5,45 мм.
Полученные средства поражения направлены на экспертизу.

Кроме того, сотрудники Главного управления внутренней безопасности СБУ обнаружили в Одесской области неподалеку Киевского шоссе схрон с оружием и боеприпасами.

При осмотре тайника правоохранители обнаружили:
  • 2 реактивные противотанковые гранаты;
  • 7 гранат РГД и Ф-1;
  • 3 гранаты для подствольного гранатомета;
  • более 400 патронов различного калибра.
В рамках уголовных производств по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.

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взрывчатка
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