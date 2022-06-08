Гранаты, патроны и гранатометные выстрелы: украинским военным передадут арсенал оружия, обнаруженный на Донбассе в 2021 году
ДБР передаст ВСУ сотни гранат, десятки гранатометных выстрелов и более 56 тыс. патронов, найденных в Донецкой области в 2021 году
Об этом сообщило ДБР в телеграмме .
"Работники ДБР в октябре прошлого года в одном из населенных пунктов Донецкой области обнаружили скрытый крупный арсенал оружия и боеприпасов. Сейчас, по ходатайству следователя ДБР, суд отменил арест на эти вещественные доказательства. Они будут переданы на нужды Вооруженных сил Украины", - отметили в ведомстве.
В частности, изъяли десятки гранатометных выстрелов, около 180 реактивных противотанковых гранат разной модификации, сотни ручных гранат, более 56 тыс. патронов разного калибра и многое другое оружие.
В настоящее время продолжается досудебное расследование по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Статья предусматривает до 7 лет заключения.
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