Grammarly, NEC Group и Deutsche Telekom: Федоров назвал техкомпании, покинувшие рынок РФ 24 марта
Федоров назвал техкомпании, которые по состоянию на 24 марта 2022 г. покинули рынок Российской Федерации в связи с ее вторжением в Украину
Список этих компаний в своем Telegram-канале объявил Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По его информации, российский и белорусский рынки покинула Американская компания Grammarly – заблокировала доступ пользователям.
Как известно, это онлайн-сервис, использующий АІ для помощи в написании текстов на английском языке.
Кроме того, в России и Беларуси прекратила свою деятельность Clarivate - независимая американская компания, управляющая базами данных. Компания принадлежит информационным системам, в частности, Web of Science, доступ к которой ранее был ограничен для российских и белорусских пользователей.
Также немецкая телекоммуникационная компания Deutsche Telekom объявила, что приостановит разработку программного обеспечения в РФ. В результате чего ее больше не будет на российском рынке.
Кроме того, японская телекоммуникационная компания NEC Group приостановила все предстоящие продажи продуктов и услуг, а также будущие инвестиции в российский рынок.
И наконец Weatherford International приостановила поставки и сразу же остановила какие-либо новые инвестиции или внедрение новых технологий на территории РФ.
"Также невероятная поддержка от EpicGames. Американская компания, занимающаяся разработкой видеоигр, собрала на помощь Украине более 50 миллионов долларов. И продолжает собирать еще", – добавляет Федоров.
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