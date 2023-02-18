Grain From Ukraine: Каждый рейс обеспечивает продовольствием около 90 тыс. человек
Каждое судно с зерном, которое Украина отправляет в рамках программы Grain From Ukraine, обеспечивает продовольствием в среднем 90 тысяч человек
Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
"Grain From Ukraine – это прежде всего гуманитарная инициатива. В ее рамках планируется обеспечить зерном страны, находящиеся на грани голода. Каждое судно с зерном, отправленное в рамках Grain From Ukraine, обеспечивает потребность в продовольствии в среднем для 90 тысяч человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, несмотря на войну и все трудности, связанные с полномасштабным вторжением, Украина продолжает беспокоиться о продовольственной безопасности мира.
В министерстве напоминают, что в порту "Черноморск" стало под загрузку пятое судно в пределах Grain From Ukraine, которое, в частности, доставит 25 тыс. тонн украинской пшеницы для Республики Кения (порт Момбаса).
Странами-донорами, оплатившими закупку зерна, фрахт судна, логистику и дистрибуцию указанной поставки стали Великобритания, Норвегия, Бельгия, Нидерланды, Швейцария, Италия, Словения и Чехия.
- Напомним, 15 ноября начала работу гуманитарная программа Grain from Ukraine, которая будет реализована в партнерстве с World Food Program. В рамках программы Украина направляет часть собираемой пшеницы, которая отправлялась на экспорт, на закупку для тех африканских стран, где уже сейчас существуют проблемы голода.
- К программе присоединились более 30 стран, суммарно предоставивших почти 200 миллионов долларов на ее финансирование. В пределах Grain from Ukraine 110 тыс. тонн украинской пшеницы уже получили одни из наиболее социально уязвимых стран Африки – Эфиопия и Сомали.
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