Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

"Grain From Ukraine – это прежде всего гуманитарная инициатива. В ее рамках планируется обеспечить зерном страны, находящиеся на грани голода. Каждое судно с зерном, отправленное в рамках Grain From Ukraine, обеспечивает потребность в продовольствии в среднем для 90 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, несмотря на войну и все трудности, связанные с полномасштабным вторжением, Украина продолжает беспокоиться о продовольственной безопасности мира.

В министерстве напоминают, что в порту "Черноморск" стало под загрузку пятое судно в пределах Grain From Ukraine, которое, в частности, доставит 25 тыс. тонн украинской пшеницы для Республики Кения (порт Момбаса).

Странами-донорами, оплатившими закупку зерна, фрахт судна, логистику и дистрибуцию указанной поставки стали Великобритания, Норвегия, Бельгия, Нидерланды, Швейцария, Италия, Словения и Чехия.