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Графика обучения украинских пилотов на F-16 до сих пор нет, - Зеленский

1 июля, 2023 суббота
20:25
Война с Россией F-16

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 1 июля, заявил, что пока не определен график обучения украинских пилотов на западных истребителях F-16, некоторые иностранные партнеры затягивают

Об этом он заявил 1 июля во время пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Киеве.

"Мы договорились, дожали, что у нас есть коалиция стран, готовых начать тренировки для украинских пилотов (на F-16, – ред.). Графика тренировочных миссий нет. Я считаю, что некоторые партнеры с этим затягивают. Для чего они это делают, мне неизвестно", - сказал Зеленский.

Истребители F-16 для Украины.

21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16. Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы бить по территории РФ. Также советник Минобороны Юрий Сак заявил, что Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года.

25 мая на встрече в формате "Рамштайн" сообщили, что коалицию по обучению ВСУ на F-16 возглавят Дания и Нидерланды и войдут в нее еще четыре страны: Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша.

Один из лидеров "авиационной коалиции" Нидерланды 14 июня заявили, что обучение украинских пилотов на F-16 стартует в ближайшие месяцы.

15 июня по результатам встречи "Рамштайн" Столтенберг сообщил, что обучение украинцев на F-16 уже началось. Руководитель Пентагона Ллойд Остин отметил энергичное продвижение в этом, а представитель ВС ВСУ сказал, что хочется скорейшего результата, но "процесс растянут".

В этот же день стало известно, что Дания и Нидерланды планируют приступить к обучению украинских пилотов этим летом и создадут тренинговый центр в одной из восточноевропейских стран НАТО.

Министр обороны Украины Резников по итогам "Рамштайна" выразил уверенность, что у нас будет "птичья коалиция". Также он заверил, что пилоты ПС ВСУ могут освоить западные истребители F-16 быстрее, чем ожидают страны союзники Украины, и четырехмесячный срок выглядит реалистичным, для техников нужно больше времени.

Накануне сообщалось, что, по информации источника Politico, коалиция западных стран рассматривает Румынию, как место для обучения украинских пилотов на F-16.

22 июня Соединенные Штаты Америки получили запрос от Дании о подготовке украинских пилотов для применения истребителей F-16.

Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен 26 июня сообщил о начале учений пилотов из Украины на западных истребителях F-16

Мир
Украина
Владимир Зеленский
военные силы Украины
F-16
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