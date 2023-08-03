Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Графика и дедлайнов наступления ВСУ не существует, враг мощно подготовился, - Данилов

Графика и дедлайнов наступления ВСУ не существует, враг мощно подготовился, - Данилов

3 августа, 2023 четверг
07:54
Война с Россией

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов отреагировал на сообщения о медленных темпах контрнаступления ВСУ и заявил, что никаких дедлайнов и графиков не существует

Об этом он заявил в телемарафоне "Единые новости".

"Во-первых, нам никто дедлайн, кроме нас самих, ставить не может. Во-вторых, никакого графика не существует. В-третьих, когда начинаются такие разговоры, имеем в виду, что это рассказывают люди, которые не понимают, что такое война", - заметил Данилов.

Он также подчеркнул, что на сегодняшний день украинские военные успешно выполняют свои задачи на фронте.

"Имеем понимание, что враг очень мощно подготовился к этим событиям. Огромное количество территорий заминировано. Количество мин, находящихся на территории, которую нужно преодолеть нашим военным, просто безумно большое. На сегодняшний день в среднем 3-4-5 мины находится на одном квадратном метре ", – добавил секретарь.

Что известно об украинском контрнаступлении

4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом и на Белгородщине.

11 июня ВСУ заявили об освобождении населенных пунктов Благодатное, Нескучное и Макаровка у границы Донбасса и Запорожья. Утром 12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила , что государственный флаг снова развевается над Сторожевым в Донецкой области.

24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

26 июня Анна Маляр сообщила , что за неделю ВСУ продвинулись от 1 до 2 км на восточных направлениях фронта. За время наступления на юге ВСУ уволили 130 квадратных километров. В этот же день Силы обороны вернули под контроль Украины село Ровнополь Донецкой области.

А министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил , что в рамках летней кампании контрнаступления Украина уже освободила больше территории, чем Россия захватила за все зимнее наступление.

Впоследствии госсекретарь США Энтони Блинкен заявил , что Силы обороны отвоевали половину территорий, которую Россия оккупировала с начала полномасштабного вторжения.

На Бахмутском направлении Силы обороны 25 июля выбили россиян с позиций у Андреевки, на направлении Старомайорского – имели успех и закреплялись на достигнутых позициях. ВСУ сдерживали наступление россиян в районе Марьинки, а в других направлениях отражали атаки противника.

На следующий день в Генштабе сообщили, что Силы обороны продолжают наступать по трем направлениям. Российские же оккупанты пытались вернуть утраченное положение возле Роботино Запорожской области. Тогда заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала , что Силы обороны продолжают успешно вести наступательные действия на южном фланге вокруг Бахмута. Жестокие бои продолжались в районе населенных пунктов Клищиевка, Курдюмовка, Андреевка.

Американские официальные лица заявили 26 июля, что в Украине сказали им, что армия сейчас участвует в главном направлении контрнаступления, опрокидывая больше войск и техники на самый западный из трех фронтов, вблизи Запорожья. В свою очередь, аналитики Института изучения войны (ISW) говорили , что наши воины запустили механизированную контрнаступательную операцию в Запорожской области и, вероятно, прорвали враждебные позиции обороны вблизи Орехова.

27 июля ВСУ на Купянском направлении отразили несколько вражеских штурмов без потери позиций, а на Бахмутском направлении наши воины постепенно двигались вперед. Бои несли достаточно жесткий характер. Враг вел интенсивный огонь. Генштаб сообщал , что Силы обороны ведут наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

В этот же день стало известно, что украинские воиныосвободили село Старомайорское в Донецкой области.

31 июля сообщалось за время контрнаступления украинские военные освободили на юге более 204 кв.км территории, на Бахмутском направлении – еще около 37 кв. км.

2 августа Силы обороны выбили российских кафиров с позиций возле Авдеевки в Донецкой области. ВСУ продолжают сдерживать наступление РФ на Купянском и Лиманском направлениях.

Аналитики The New York Times сообщили , что россияне перенапряжены, испытывают проблемы с логистикой, снабжением, персоналом и вооружением и становится заметным, как они начинают отступать.

На фронте в течение 2 августа между Силами обороны Украины и российским войском произошло 44 боестолкновения. Враг пытался восстановить утраченное положение на Бахмутском и Шахтерском направлениях.

Украина
російська армія
военные силы Украины
Алексей Данилов
Контрнаступление ЗСУ
Читайте также:
Артем Довбик (ліворуч), Дніпро-1 - Панатінаїкос
2 августа, 2023 среда
Лига чемпионов: результаты всех матчей 2-го квалификационного раунда
Андрій Холодов
2 августа, 2023 среда
Нардеп Холодов объяснил свое отсутствие в Украине с января: не могу совмещать обязанности главы семьи и одновременно быть на заседаниях Рады
2 августа, 2023 среда
В Пентагоне отреагировали на пересечение вертолетов Беларуси польского воздушного пространства
Киев
+19°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.86
    Покупка 36.86
    Продажа 37.57
  • EUR
    Покупка 40.77
    Продажа 41.76
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
3 августа
07:25
Обзор
Родина-мать: как меняют символику самой большой статуи Европы и почему монумент до сих пор не демонтировали
07:15
Россияне пытались восстановить утраченное положение на Бахмутском и Шахтерском направлениях, - Генштаб
07:11
Марокканца арестовали на 5 лет за критику короля в Facebook
07:00
Анонс
"Дила" - "Ворскла": где и когда смотреть решающий матч украинцев в Лиге конференций
06:52
США частично эвакуируют посольство из-за госпереворота в Нигере
06:39
Алексей Данилов
Данилов о возможности проведения выборов во время войны: не понимаю, каким образом
06:23
В Уганде на озере Виктория перевернулась лодка: по меньшей мере 20 погибших
05:58
Экспрезидент США Обама пообещал Байдену поддержку на предстоящих выборах
05:51
Обновлено
Враг совершил 820-ю атаку на Киев: ПВО уничтожило почти полтора десятка "шахедов"
05:20
Жозеп Боррель
Россия использует зерно в качестве оружия для создания новых зависимостей в мире, - Боррель
04:52
Россия блокирует информацию об ударах по Крыму, чтобы не сеять панику, - ISW
03:58
ВСУ изменили тактику контрнаступления: армия РФ перенапряжена и начинает отступать, - NYT
03:30
В США прокомментировали ожидания от саммита по поводу украинской Формулы мира
03:02
Дональд Трамп
Трамп заявил, что по всем обвинениям может получить 561 год заключения
02:34
Следствие в России засекретило дело террориста Гиркина
01:52
Грузия ограничивает экспорт в Россию и Беларусь авто из США и ЕС
01:24
США впервые разрешили продажу системы ПВО "Праща Давида" из Израиля за границу
00:56
В странах Балтии синхронизировали энергосистемы и договорились об отключении от общего пространства с РФ и Беларусью
00:42
Украинский футболист Зинченко показал фото новорожденной дочери
00:27
В МИД Польши отметили, что отношения с Украиной должны основываться на взаимном уважении и понимании национальных интересов
2023, среда
2 августа
23:58
Обновлено
Трем депутатам Киевсовета суд избрал меры пресечения. По версии ДБР, они в течение года не являлись на военную службу
23:51
Обновлено
Лига чемпионов: результаты всех матчей 2-го квалификационного раунда
23:01
Свитолина победила российскую теннисистку на турнире WTA
22:56
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 2 августа
22:18
В центре Мелитополя прогремел взрыв
22:03
Делаем максимум, чтобы увеличить поставки систем ПВО, - Зеленский
21:58
Ломаченко проведет бой за титул WBC против непобедимого американца
21:21
Премьер Канады Трюдо сообщил о разводе после 18 лет брака
20:54
Обновлено
Легендарный голкипер Буффон решил завершить карьеру
20:41
Обучение украинских пилотов на F-16 начнется в августе, - Зеленский
20:31
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Линия обороны РФ не будет иметь никакого значения, если ВСУ смогут нанести масштабные потери оккупантам. Колонка Сергея Згурца
20:23
РФ запустила фейк, якобы экс-президент США Никсон предсказал американскую войну в Украине
20:08
В Одессе массовые проблемы с электроэнергией и водоснабжением: произошла авария
20:02
Кубок Украины: "Карпаты" проиграли "Прикарпатью", результаты других матчей 1/32 финала
20:00
Обзор
Победные новости 525-го дня войны: удар по "вкусной" цели в Крыму, собственная спецмашина для разминирования и передача сотен БТР от Болгарии
20:00
Эксклюзив
"Не лишиться ни от грамма территорий". Тимошенко убеждена, что саммит в Саудовской Аравии поставит точку на двойных стандартах
20:00
OPINION
"Если мы отвернемся от жестокости, ее не будет"
19:40
ВСУ ликвидировали 2 российских пункта управления, средство ПВО и 2 склада агрессора, - сводка Генштаба
19:20
Обновлено
На Одесчине уничтожен Измаильский морской вокзал, в Киевской области — повреждены 4 жилых дома: ночная атака
19:16
Эксклюзив
"Не на Донецком направлении": капитан ВСУ Прозапас выразил мнение, где решается судьба войны
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV