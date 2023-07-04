Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире национального телемарафона.

По его словам, он был уверен, что в первые месяцы будущего года Украина получит самолеты.

"Я исходил из того, что в июне должны начаться тренировки, как нам это первоначально обещали. В июне тренировки не начались. Это значит, что график тренировки начинает сдвигаться", - сказал Кулеба.

Кулеба сообщил, что Украина работает сейчас со всеми причастными сторонами, со всеми участвующими в авиационной коалиции странами, чтобы максимально ускорить этот процесс. Фактически здесь речь идет об обучении пилотов, об обучении инженеров, о подготовке инфраструктуры, о принятии правовых решений, необходимых для передачи самолетов.

"Серьезная очень работа, начинать ее нужно было "еще вчера", но "не так произошло, как думалось", собственно президент Украины Владимир Зеленский на это и отреагировал", - добавил Кулеба.

Министр объяснил, что сейчас все активно работают над тем, чтобы поставить этот процесс "на рельсы". По его словам, в этом нет никакой политики, потому что сам по себе процесс очень сложный, требует координации многих элементов и прежде всего он нуждается в вмешательстве Украины.

Министр пояснил, что разные сообщения о начале обучения украинских военных на F-16 не соответствуют действительности.

"Мы с вами живем то, что я называю "вселенский информационный потоп" и кто какую информацию хочет видеть, тот такую и находит. Обучение не начиналось. Было обещание начать обучение в июне от одной из стран, теперь они говорят, что они продолжают подготовку к начала обучения. Но у нас времени нет, мы максимально все ускоряем", - добавил Кулеба.

Истребители F-16 для Украины.

21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16. Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы избивать по территории РФ. Также советник Минобороны Юрий Сак заявил, что Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года.

25 мая на встрече в формате "Рамштайн" сообщили , что коалицию по обучению ВСУ на F-16 возглавят Дания и Нидерланды и войдут в нее еще четыре страны: Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша.

Один из лидеров "авиационной коалиции" Нидерланды 14 июня заявили , что обучение украинских пилотов на F-16 стартуют в ближайшие месяцы.

15 июня по результатам встречи "Рамштайн" Столтенберг сообщил , что обучение украинцев на F-16 уже началось. Руководитель Пентагона Ллойд Остин отметил энергичное продвижение в этом, а представитель ПС ВСУ сказал, что хочется скорейшего результата, но "процесс растянут".

В этот же день стало известно, что Дания и Нидерланды планируют приступить к обучению украинских пилотов этим летом и создадут тренинговый центр в одной из восточноевропейских стран НАТО.

Министр обороны Украины Резников по итогам "Рамштайна" выразил уверенность, что у нас будет "птичья коалиция". Также он заверил , что пилоты ПС ВСУ могут освоить западные истребители F-16 быстрее, чем ожидают страны союзники Украины, и четырехмесячный срок выглядит реалистичным, для техников нужно больше времени.

Накануне сообщалось , что, по информации источника Politico, коалиция западных стран рассматривает Румынию, как место для обучения украинских пилотов на F-16.

22 июня Соединенные Штаты Америки получили запрос от Дании о подготовке украинских пилотов для применения истребителей F-16.

Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен 26 июня сообщил о начале учений пилотов из Украины на западных истребителях F-16

Зеленский 1 июля заявил , что пока не определен график обучения украинских пилотов на западных истребителях F-16, некоторые иностранные партнеры затягивают.