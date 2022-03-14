График эвакуационных поездов на 14 марта
Укрзализныця продолжит эвакуацию поездами из Харькова, Днепра, Кривого Рога, Славянска и Краматорска.
Обновленный график УЗ обнародовала на своем фейсбуке, сообщает Espresso.TV .
Харьков:
- 9:40 - №229/230 Харьков – Ужгород;
- 13:00 - №239/240 Харьков – Львов.
Днепр:
- 10:30 - №907/908 Днепр – Хелм;
- 12:30 - №228/227 Днепр - Чоп;
- 20:00 №234/233 Днепр - Чоп.
Кривой Рог:
- 11:00 - №219/220 Кривой Рог – Чоп;
- 16:00 - №915/916 Кривой Рог – Хелм.
Дополнительные рейсы также отправятся из Киева в Хелм в 19:13, из Одессы в Ужгород в 22:32 и из Ужгорода в Киев.
"Укрзализныця" также продолжит эвакуировать людей из Славянска и Краматорска: пассажиры этих станций смогут воспользоваться электропоездами, с которых будет осуществлена пересадка на другие рейсы до запада страны.
- Напомним, что для эвакуированных детей создают школу,
- продолжается эвакуация в Киевской области,
- но самое трудное Мариуполю, поэтому он в первую очередь нуждается в помощи
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