Об этом информирует Офис генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры в освобожденном от российских оккупантов Николаевском районе области продолжаются следственно-оперативные меры по выявлению и документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что 19 января стражи порядка осмотрели очередное место дислокации рашистов в селе Максимовка.

В одном из домов российские оккупанты оставили боеприпасы, военную технику и другие сведения, свидетельствующие о совершении ими военных преступлений.

Кроме того, рашисты оставили надписи на стенах и дверях.

Также прокуроры допросили местных жителей о нахождении в населенном пункте армии РФ.

Продолжаются досудебные расследования по фактам нарушений законов и обычаев войны.