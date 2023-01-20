Граффити "Мочит в сортирах" и доказательства военных преступлений: в Николаевской области обнаружили экспозицию оккупантов
На деоккупированной Николаевщине обнаружили место дислокации российского войска, где рашисты оставили угрожающие надписи на стенах и доказательства о военных преступлениях
Об этом информирует Офис генерального прокурора.
"При процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры в освобожденном от российских оккупантов Николаевском районе области продолжаются следственно-оперативные меры по выявлению и документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что 19 января стражи порядка осмотрели очередное место дислокации рашистов в селе Максимовка.
В одном из домов российские оккупанты оставили боеприпасы, военную технику и другие сведения, свидетельствующие о совершении ими военных преступлений.
Кроме того, рашисты оставили надписи на стенах и дверях.
Также прокуроры допросили местных жителей о нахождении в населенном пункте армии РФ.
Продолжаются досудебные расследования по фактам нарушений законов и обычаев войны.
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