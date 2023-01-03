Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

"В 9 миллионов оценили граффити Бэнкси, которое пытались украсть в Гостомеле", – написал он.

Небитов напомнил, что 2 декабря группа лиц из Киева и Черкасс демонтировали фрагмент стены с "женщиной в противогазе", созданной британским художником на разрушенном российскими оккупантами доме. В настоящее время подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы, отметил полицейский.

Мужчине, который пытался украсть мурал Бэнкси, сообщили о подозрении .

Бэнкси создал в Украине семь муралов.

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