Градус противостояния повысился в Запорожской области, враг очень сильно окопался двойным кольцом обороны - боец "Легиона Свободы" Денисов

Об этом он сообщил в эфире Эспрессо.



Ситуация сложная и напряженная, враг постоянно обстреливает Запорожскую область. Украинские силы также ведут огонь по складам боеприпасов и скоплению техники противника. Около 10 общин области страдают под постоянным огнем вражеской артиллерии, авиации, минометов, то есть россияне готовят из всего, "На сегодняшний день из 67 общин Запорожья 60 находятся в зоне боевых действий, окруженные или оккупированные, такого еще никогда не было за все месяцы горячей фазы войны", - проинформировал боец "Легиона Свободы".



Константин Денисов заметил, что ситуация сильно напряглась и градус противостояния значительно повысился.



"Враг очень сильно окопался, от некоторых общин имеем информацию, что оккупанты создали двойное кольцо обороны, а также фортификационные и инженерные сооружения. Противник копирует опыт 2014 года и размещает свои реактивные установки, склады боеприпасов на территории школ и гражданских микрорайонов, также имеем об этом сообщения от нескольких общин", - добавил Денисов.

30 августа Запорожская ОВА сообщила , что в Запорожье за сутки российские захватчики разрушили 25 гражданских объектов в 16 населенных пунктах.

31 августа по сообщению Запорожская ОВА русские войска разрушили 17 гражданских объектов в 14 населенных пунктах

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb