Градус противостояния повысился в Запорожской области, враг очень сильно окопался двойным кольцом обороны - боец "Легиона Свободы" Денисов
Константин Денисов, боец "Легиона Свободы", рассказал, что на сегодняшний день из 67 общин Запорожья 60 находятся в зоне боевых действий, окружены или оккупированы
Об этом он сообщил в эфире Эспрессо.
Ситуация сложная и напряженная, враг постоянно обстреливает Запорожскую область. Украинские силы также ведут огонь по складам боеприпасов и скоплению техники противника. Около 10 общин области страдают под постоянным огнем вражеской артиллерии, авиации, минометов, то есть россияне готовят из всего, "На сегодняшний день из 67 общин Запорожья 60 находятся в зоне боевых действий, окруженные или оккупированные, такого еще никогда не было за все месяцы горячей фазы войны", - проинформировал боец "Легиона Свободы".
Константин Денисов заметил, что ситуация сильно напряглась и градус противостояния значительно повысился.
"Враг очень сильно окопался, от некоторых общин имеем информацию, что оккупанты создали двойное кольцо обороны, а также фортификационные и инженерные сооружения. Противник копирует опыт 2014 года и размещает свои реактивные установки, склады боеприпасов на территории школ и гражданских микрорайонов, также имеем об этом сообщения от нескольких общин", - добавил Денисов.
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