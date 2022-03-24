"Град", "Ураган" и ракеты "Калибр". 23 марта оккупанты нанесли 44 удара по Харьковщине, - Синегубов
За прошедшие сутки, 23 марта, россияне нанесли 44 по Харьковской области. Обстреливали из реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган". По центру Харькова кафиры с кораблей Черноморского флота РФ выпустили ракеты "Калибр"
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Сингубов.
"Вчера вечером произошел обстрел Старой Салтовки, утром обстрелян Золочев, есть пострадавшие. Продолжаются бои в Изюмском районе. Хотя россияне и пытаются усилить направление, украинская армия отражает все атаки, неподалеку от г. Изюм ВСУ сбили еще два российских самолета", - говорится в сообщении.
Также оккупанты продолжают держать в плену Циркуновского сельского голову Николая Сикаленко. Его угнали 21 марта.
"На сегодняшний день с Офисом Президента, Вицепремьер-министр Ириной Верещук делаем все, чтобы найти и вернуть Николая Сикаленко", - добавил Синегубов.
По словам главы ОВА ВСУ в Харьковской области продолжают держать оборону и не отступают ни на метр.
- Напомним, в Луганской области россияне сбрасывали фосфорные бомбы, убили четырех человек и ранили шестерых и обстреляли около 31 объекта.
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