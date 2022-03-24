"Град", "Ураган" и ракеты "Калибр". 23 марта оккупанты нанесли 44 удара по Харьковщине, - Синегубов

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Сингубов.



"Вчера вечером произошел обстрел Старой Салтовки, утром обстрелян Золочев, есть пострадавшие. Продолжаются бои в Изюмском районе. Хотя россияне и пытаются усилить направление, украинская армия отражает все атаки, неподалеку от г. Изюм ВСУ сбили еще два российских самолета", - говорится в сообщении.



Также оккупанты продолжают держать в плену Циркуновского сельского голову Николая Сикаленко. Его угнали 21 марта.



"На сегодняшний день с Офисом Президента, Вицепремьер-министр Ириной Верещук делаем все, чтобы найти и вернуть Николая Сикаленко", - добавил Синегубов.



По словам главы ОВА ВСУ в Харьковской области продолжают держать оборону и не отступают ни на метр.

Напомним, в Луганской области россияне сбрасывали фосфорные бомбы, убили четырех человек и ранили шестерых и обстреляли около 31 объекта.