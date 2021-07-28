Град и шквалы: ГСЧС предупредила о непогоде в большинстве областей Украины 29 июля
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий в Украине 29 июля
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в телеграмме.
Отмечается, что в Киеве и Киевской области в этот день ожидаются грозы.
"Внимание! Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине. 29 июля днем в Украине, кроме южных областей, грозы, в западных и центральных областях в отдельных районах град и шквалы 15-20 м / с (1 уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении спасателей.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.78
Покупка 26.78Продажа 26.99
-
EUR
Покупка 31.57Продажа 31.92
- Актуальное
- Важное