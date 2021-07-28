Град и шквалы: ГСЧС предупредила о непогоде в большинстве областей Украины 29 июля

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в телеграмме.



Отмечается, что в Киеве и Киевской области в этот день ожидаются грозы.



"Внимание! Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине. 29 июля днем в Украине, кроме южных областей, грозы, в западных и центральных областях в отдельных районах град и шквалы 15-20 м / с (1 уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении спасателей.

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