Грабили местных под видом сотрудников СБУ: в Харькове задержали банду "оборотней"
Главное управление внутренней безопасности СБУ нейтрализовало организованную преступную группировку в Харькове, которая терроризировала местных и совершала разбойные нападения под видом работников Службы безопасности
Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
"Представляясь сотрудниками СБУ, вооруженные злоумышленники врывались в дома местных жителей и крали их имущество под видом проведения вымышленных обысков", - говорится в сообщении.
Задокументировано, что в начале июля участники банды совершили разбой на квартиру харьковских супругов и отобрали золотые украшения на общую сумму более 20 000$.
В СБУ добавляют, что этого лидеру группировки оказалось мало, и он потребовал у мужчины еще 5000$ якобы для "закрытия" уголовного производства против него. В случае неуплаты денег злоумышленник угрожал физическим насилием в отношении близких потерпевшего.
Сотрудники СБУ задержали организатора банды на горячем при передаче ему всей суммы от потерпевшего.
Следствие установило, что главным фигурантом группировки оказался 33-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за совершение тяжких преступлений. Во время обыска у него изъяли спецодежду со знаками различения СБУ, а также боевой пистолет с боекомплектом.
Мужчине сообщили о подозрении по статье о вымогательстве, совершенном в условиях военного положения. Пока он остается под стражей. Всем злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.
- 10 июля Служба безопасности Украины задержала российского информатора, который передавал врагу данные о расположении подразделений Сил обороны и хотел сорвать украинское контрнаступление под Бахмутом.
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