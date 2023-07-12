Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

"Представляясь сотрудниками СБУ, вооруженные злоумышленники врывались в дома местных жителей и крали их имущество под видом проведения вымышленных обысков", - говорится в сообщении.

Задокументировано, что в начале июля участники банды совершили разбой на квартиру харьковских супругов и отобрали золотые украшения на общую сумму более 20 000$.

В СБУ добавляют, что этого лидеру группировки оказалось мало, и он потребовал у мужчины еще 5000$ якобы для "закрытия" уголовного производства против него. В случае неуплаты денег злоумышленник угрожал физическим насилием в отношении близких потерпевшего.

Сотрудники СБУ задержали организатора банды на горячем при передаче ему всей суммы от потерпевшего.

Следствие установило, что главным фигурантом группировки оказался 33-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за совершение тяжких преступлений. Во время обыска у него изъяли спецодежду со знаками различения СБУ, а также боевой пистолет с боекомплектом.

Мужчине сообщили о подозрении по статье о вымогательстве, совершенном в условиях военного положения. Пока он остается под стражей. Всем злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.