Об этом сообщает Офис генпрокурора в телеграме.

"При процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора установлено и сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны шестерым военнослужащим РФ", – пишет пресс-служба.

Следователи установили, что в марте во время временной оккупации села Богдановка Киевской области солдаты армии РФ угрожали оружием и применяли силу против мирных жителей. Рашисты воровали их собственность, в частности бытовую технику, гаджеты, ювелирные украшения, антиквариат и даже белье, предметы гигиены и духи. Кроме того, российские оккупанты отбирали у жителей деньги, продукты и алкоголь.

Впоследствии во время деоккупации ВСУ наших территорий россияне, отступая, вывезли награбленное домой.

28 ноября прокуроры сообщили о подозрении сержанту 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады минобороны РФ за пытки бывших участников АТО в Киевской области

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