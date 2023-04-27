Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграме .

В период временной оккупации Богдановки Киевской области в марте 2022 года стрелок росгвардии вместе с другими оккупантами обыскивал дома местных жителей. Угрожая оружием, он выгонял тех, кто пытался укрыться в погребах и подвалах, на улицу, лишал их свободы.

Также россиянин ворвался в дом 64-летнего мужчины и, угрожая оружием украл два мобильных телефона и все сбережения - более 163 тыс. грн.

Росгвардейцу объявили подозрение в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).