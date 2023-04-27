Грабил и держал в неволе жителей оккупированного села в Киевской области: росгвардейцу объявили подозрение
Прокуратура объявила подозрение росгвардейцу, державшему в неволе, грабившему, угрожая оружием, жителей оккупированной Богдановки на Киевщине
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграме .
В период временной оккупации Богдановки Киевской области в марте 2022 года стрелок росгвардии вместе с другими оккупантами обыскивал дома местных жителей. Угрожая оружием, он выгонял тех, кто пытался укрыться в погребах и подвалах, на улицу, лишал их свободы.
Также россиянин ворвался в дом 64-летнего мужчины и, угрожая оружием украл два мобильных телефона и все сбережения - более 163 тыс. грн.
Росгвардейцу объявили подозрение в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).
- 27 апреля следователи СБУ Львовщины сообщили о подозрении жителю Луганщины, добровольно вступившему в ряды "народной милиции ЛНР".
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