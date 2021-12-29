Грабил дома в Украине: на границе с РФ задержали россиянина
Пограничники задержали россиянина, грабившего дома в Украине, - пытался уехать с украденными вещами в РФ
Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.
Злоумышленника задержали, когда тот попытался вернуться в Россию через пункт пропуска "Сеньковка" на Черниговщине.
Пограничники установили, что мужчину, 1979 года рождения, подозревают в совершении ограблений частных домов на территории Украины.
Когда он прибыл на пункт пропуска, чтобы выехать из Украины, сотрудники Госпогранслужбы немедленно вывели его из общего потока и инициировали углубленный досмотр.
Среди вещей россиянина, в свертке с влажными салфетками, обнаружили серебряные серьги, кольца, браслеты и т.д.
Задержанный вместе с украденными драгоценностями был передан правоохранителям.
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