У РФ сейчас огромный запрос в обществе на кардинальные изменения. Какое-то волевое решение, которое изменит ход войны. Путин должен выйти и явить чудо. Ведь Новый год. Пропагандисты интуитивно чувствуют этот запрос на удивление, поэтому тиражируют абсолютно дебильное видео Путина, где он рассказывает, как верит в Деда Мороза.

У РФ сейчас огромный запрос в обществе на кардинальные изменения. Какое-то волевое решение, которое изменит ход войны. Путин должен выйти и явить чудо. Ведь Новый год

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Уже больше недели российские пропагандисты это чудо усердно имитируют — рассказывают, что все изменилось. Все заседания коллегий Минобороны РФ, выступления Путина, поездки и полеты Шойгу – все это в рамках этой имитации.

Рассказывают, что Минобороны РФ сделало из чего-то выводы. Сейчас все мобилизуются, все заработает и будет то, что обещали год назад. Правда, если послушать полное выступление Шойгу, то можно с удивлением узнать, что МО РФ все задачи на 2022 год выполнило.

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В вокруг кремлевской элите теперь царит полный консенсус. Временно прекратили жрать друг друга. И суть этого консенсуса проста. Из всех провалов 2022 сделали простой вывод. Взять еще больше денег на милитарный сектор РФ

А также заметно, что вокруг кремлевской элите теперь царит полный консенсус. Временно прекратили жрать друг друга. И суть этого консенсуса проста. Из всех провалов 2022 года сделали простой вывод. Взять еще больше денег на милитарный сектор РФ. Резко повысить долю расходов на войну в ВВП. Возрождать 70-е годы СССР так уж полностью.

Хотя, казалось бы, куда уж больше? И так доля расходов на полицию и войну больше, чем в подавляющем большинстве других стран мира. Но нужно еще больше.

Чтобы хватило украсть не только Шойгу с Герасимовым, но и Пригожину с Кадыровым. Все ссоры наконец-то забыты — все будут в доле. Такова кампания дезинформации российского населения.

Специально для Эспрессо.

Об авторе. Ольга Лень, журналистка.

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