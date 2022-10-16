English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Культура "Грабёж крымских музеев": "эвакуация" крымских музеев на территорию РФ будет военным преступлением

"Грабёж крымских музеев": "эвакуация" крымских музеев на территорию РФ будет военным преступлением

16 октября, 2022 воскресенье
14:49
Культура

Российские власти под предлогом "эвакуации" могут ограбить крымские музеи и учреждения других временно оккупированных территорий Украины

Об этом сообщило Министерство культуры и информационной политики Украины

Сообщается, что план "внешней эвакуации" из музеев АР Крым на территорию РФ предполагает первоочередной вывоз наиболее ценных предметов, в частности, археологических находок из драгоценных металлов.

"Такой массовый вывоз российскими оккупантами культурных ценностей с территории Украины будет соразмерен ограблению музеев во время Второй мировой войны и должен квалифицироваться соответственно. Действия РФ являются нарушением международного права и повлекут как ответственность государства-агрессора, так и уголовную ответственность причастных на национальном и международном. равные", - говорится в сообщении.

МКИП обратилось к ЮНЕСКО и всем международным партнерам с призывом:

не допустить очередного нарушения международного права государством-агрессором;

отказаться от сотрудничества с русскими музеями и другими учреждениями;

принимать меры по противодействию нелегальному трафику культурных ценностей и легализации государством-агрессором незаконно присвоенных ценностей, в частности, под предлогом выставок из фондов российских музеев или раскопок на оккупированных Россией территориях, совершенных после 2013 года.

"Ведь российские культурные проекты могут быть направлены не только на захват культурного пространства ("культурная спецоперация", по словам директора Эрмитажа Пиотровского), но и на легализацию преступных решений нынешнего политического режима России", - добавляется в сообщении.

  • Ранее, 14 октября, во временно оккупированном Крыму "власть" издала приказ, в котором определила порядок эвакуации музеев.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Россия
Крым
война с Россией
Читайте также:
Дюмін та Шойгу
15 октября, 2022 суббота
Кадыров и Пригожин подыскали кандидатуру на замену Шойгу, - росСМИ
Нед Прайс
15 октября, 2022 суббота
В госдепе США отреагировали на перебрасывание российских военных в Беларусь
15 октября, 2022 суббота
"Украина в ЕС и НАТО, а Путин - сдох": пехотинцы в Славянске рассказали Порошенко о главном желании
Киев
+13°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.01
    Покупка 40.01
    Продажа 40.83
  • EUR
    Покупка 38.35
    Продажа 39.47
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
16 октября
16:10
Украинский боксер Шелестюк выставил на продажу перчатки с автографом Майвезера, деньги пойдут на ВСУ
15:59
9-летнему мальчику с Донетчины оторвало пальцы боеприпасом
15:51
Полиция Норвегии арестовала двух россиян за незаконную съемку дронами
15:38
Россия потеряла возможность перебрасывать вооружение и технику через Крымский мост, - спикер ОК "Юг" Гуменюк
15:03
В Беларусь перебросят 9 тыс. российских военных, - минобороны страны
15:01
В видеоигре Cyberpunk 2077 появится бывшая порноактриса Саша Грей
14:57
Папа Франциск призвал человечество отказаться от ядерного оружия
14:34
Газпром пригрозил перекрыть газ, если ЕС введет ограничение цены на топливо из РФ
14:29
Погиб защищая Луганщину: в Краматорске похоронили боевого медика, добровольца Юрия Миколайца
14:29
OPINION
Сергей Фурса
Он еще и очень обидчивый, этот Маск
14:20
Украинская разведка обещает $100 000 за пленного Гиркина
14:01
Не выкладывайте в соцсети работу нашей ПВО, - Кулеба
13:58
Системы ПВО для Украины сейчас важнее танков, - Бербок
13:57
Обама объяснил, почему режим Путина опаснее предшественников из СССР
13:43
Эксклюзив
УПЦ (МП) перестала быть священной коровой для общественного мнения, - исполнительный директор фонда "Деминициативы"
13:40
Эксклюзив
В Кремле понимают, что война проиграна. У Путина остался один аргумент – ядерное оружие, – офицер ВСУ Лапин
13:39
В Одесском зоопарке объявили конкурс имен для родившихся в этом году зверюшек
13:37
Египет вслед за Китаем также призвал своих граждан как можно быстрее покинуть Украину.
13:32
Иран будет поставлять России баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfagha, - The Washington Post
13:29
На западе Украины замечены вражеские дроны
13:22
Эксклюзив
Нам нужны не деньги от МВФ, а его присутствие в стране, - экономист Пендзин
13:16
Наталья Диденко
Снова отличная погода, сухо, солнечно, днем потеплеет: Наталья Диденко спрогнозировала погоду 17 октября в Украине
13:08
Эксклюзив
хлеб
Всей оккупированной части Донбасса не хватает хлеба, - Андрющенко
13:08
Эксклюзив
Газпром
РФ прекратит поставку всех энергоресурсов в ЕС после начала отопительного сезона, - эксперт Рябцев
12:53
Житомир попрощался с тремя украинскими героями
12:37
В Белгороде сообщают о 16 взрывах
12:18
OPINION
Юрий Бутусов
Каждый из тех, кто сейчас держит позиции – незаменим, мы таких уже не найдем
12:12
Из Днепропетровщины и Запорожья эвакуировали около 400 маломобильных людей
12:03
Путин
В Офисе президента увидели четыре признака начала демонтажа режима Путина
11:45
ВСУ в Запорожской области уничтожили вражеские склады, комплексы С-300 и 200 оккупантов
11:42
Эксклюзив
Николай Маломуж
Прямых ударов ВСУ по территории РФ пока не будет, - генерал Маломуж
11:41
Лиз Трасс
В Британии консерваторы рассмотрят вопрос о возможной отставке Трасс с должности премьера, - The Guardian
11:32
Вятрович
Несмотря на советские мифы, первым фронтом УПА был антинацистский, - Вятрович
11:20
Николай Княжицкий
Как во Львове родился Adidas и Apple
11:12
Самыми сознательными по снижению потребления электроэнергии стали жители Черниговской области, - Укрэнерго
10:55
Инфографика
Курс валют сегодня: какая цена на доллар, евро и злотый
10:44
Си Цзиньпин на съезде компартии рассказал, как Китай будет решать вопросы Тайваня
10:29
Перехват СБУ: "российских зэков расстреливают мобилизованные новички, а тех – регулярные войска"
10:16
Уайлдер после яркого возвращения на ринг бросил вызов Усику
10:10
Не хотели обидеть Си. Теперь не хотим оскорбить Хаменеи
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV