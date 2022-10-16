Об этом сообщило Министерство культуры и информационной политики Украины

Сообщается, что план "внешней эвакуации" из музеев АР Крым на территорию РФ предполагает первоочередной вывоз наиболее ценных предметов, в частности, археологических находок из драгоценных металлов.

"Такой массовый вывоз российскими оккупантами культурных ценностей с территории Украины будет соразмерен ограблению музеев во время Второй мировой войны и должен квалифицироваться соответственно. Действия РФ являются нарушением международного права и повлекут как ответственность государства-агрессора, так и уголовную ответственность причастных на национальном и международном. равные", - говорится в сообщении.

МКИП обратилось к ЮНЕСКО и всем международным партнерам с призывом:

не допустить очередного нарушения международного права государством-агрессором;

отказаться от сотрудничества с русскими музеями и другими учреждениями;

принимать меры по противодействию нелегальному трафику культурных ценностей и легализации государством-агрессором незаконно присвоенных ценностей, в частности, под предлогом выставок из фондов российских музеев или раскопок на оккупированных Россией территориях, совершенных после 2013 года.

"Ведь российские культурные проекты могут быть направлены не только на захват культурного пространства ("культурная спецоперация", по словам директора Эрмитажа Пиотровского), но и на легализацию преступных решений нынешнего политического режима России", - добавляется в сообщении.

Ранее, 14 октября, во временно оккупированном Крыму "власть" издала приказ, в котором определила порядок эвакуации музеев.

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