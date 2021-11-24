ГПСУ: В Украине начата спецоперация по усилению охраны границы с Беларусью

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы.



Операция предусматривает дальнейшие меры по наращиванию охраны и защиты украинской границы для недопущения миграционного кризиса и противодействия незаконной деятельности.



Координирует операцию ГНСУ, в ней также принимают участие Нацгвардия, Нацполиция, ВСУ.



По словам первого заместителя председателя Госпогранслужбы Владимира Никифоренко, на сегодняшний день на границе с Беларусью есть угроза распространения миграционного кризиса и вероятность перенаправления мигрантов в Украину.



"Для дальнейшего реагирования на возможное усложнение ситуации совместно с взаимодействующими государственными структурами согласовано проведение совместной специальной пограничной операции и проработан соответствующий план. И вчера вечером она официально началась", – пояснил он.



Главной задачей спецоперации "Полесье" Владимир Никифоренко назвал не допущение пересечения нелегальными мигрантами государственной границы и попадание их в Украину.

Для управления операцией организована работа Межведомственных координационных штабов, созданы координационные группы управления.

Также будут увеличены пограничные наряды с одновременным наращиванием сил по возможным направлениям попыток прорыва незаконных мигрантов.

Для патрулирования и мониторинга границы будут использоваться авиация, беспилотники, технические средства наблюдения.

23 ноября сообщали , что в Украине заработал штаб для координации действий по защите границы.

Кроме того, усилят пограничный режим вдоль границы с Беларусью, выставят контрольные посты на дорогах, будут проверять транспортные станции.

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