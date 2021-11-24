ГПСУ: В Украине начата спецоперация по усилению охраны границы с Беларусью
На украинско-белорусской границе началась операция "Полесье" для защиты границы от мигрантов
Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы.
Операция предусматривает дальнейшие меры по наращиванию охраны и защиты украинской границы для недопущения миграционного кризиса и противодействия незаконной деятельности.
Координирует операцию ГНСУ, в ней также принимают участие Нацгвардия, Нацполиция, ВСУ.
По словам первого заместителя председателя Госпогранслужбы Владимира Никифоренко, на сегодняшний день на границе с Беларусью есть угроза распространения миграционного кризиса и вероятность перенаправления мигрантов в Украину.
"Для дальнейшего реагирования на возможное усложнение ситуации совместно с взаимодействующими государственными структурами согласовано проведение совместной специальной пограничной операции и проработан соответствующий план. И вчера вечером она официально началась", – пояснил он.
Главной задачей спецоперации "Полесье" Владимир Никифоренко назвал не допущение пересечения нелегальными мигрантами государственной границы и попадание их в Украину.
Для управления операцией организована работа Межведомственных координационных штабов, созданы координационные группы управления.
Также будут увеличены пограничные наряды с одновременным наращиванием сил по возможным направлениям попыток прорыва незаконных мигрантов.
Для патрулирования и мониторинга границы будут использоваться авиация, беспилотники, технические средства наблюдения.Кроме того, усилят пограничный режим вдоль границы с Беларусью, выставят контрольные посты на дорогах, будут проверять транспортные станции.
- 23 ноября сообщали , что в Украине заработал штаб для координации действий по защите границы.
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