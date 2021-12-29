ГПСУ: с начала года границу Украины пересекли 35,4 млн человек, во въезде отказали 6,4 тыс. россиян

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"За 11 месяцев через государственную границу, как на въезд, так и на выезд, пограничники оформили 35,4 млн человек, что на 14% больше, чем за аналогичный период 2020 года. На 12% увеличилось количество оформленных транспортных средств – почти 7,3 млн единиц", – говорится в сообщении.

Более 8,8 тыс. водителям-правонарушителям пограничники вручили копии постановлений о наложении административного взыскания.

Также в 2021 году в 1,7 раза увеличилось количество лиц, которым отказали в пересечении украинской границы.

"В пропуске в Украину охранники границы отказали более 42 тыс. лицам. В частности, по поддельным документам пытались пересечь госрубеж 1,2 тыс. нарушителей. Более 15% (6,4 тыс.) человек, не пропущенных в Украину, - граждане РФ ", – говорится в сообщении.





В пресс-службе ГПСУ добавляют, что в этом году украинские пограничники реагировали на угрозы, возникшие из-за миграционного кризиса на границах Беларуси с Европейским союзом. Так, в 2021 году ГПСУ задержали 12,3 тыс. нелегальных мигрантов, из которых более 1,3 тыс. – за попытку незаконного пересечения границы, а 10,8 тыс. – за нарушение правил пребывания в Украине.

Кроме того, пограничники не пропустили в Украину 8,8 тыс. потенциальных нелегальных мигрантов. В пресс-службе отмечают, что в целом эти показатели выросли на 38%.

Пограничная служба также боролась с контрабандой и незаконным перемещением оружия и боеприпасов: почти 600 единиц оружия, 29 тыс. боеприпасов и 36 кг взрывчатых веществ изъяли на границе. Кроме того, у нарушителей нашли 700 кг наркотических средств и товаров на сумму около 650 млн грн, среди них – 12,6 млн пачек сигарет и более 130 тыс. литров водочных изделий.

Также в 2021 году служба проверяла документы и правила пересечения границы при карантинных ограничениях, связанных с COVID-19.

"С августа этого года при оформлении граждан на въезд в Украину сотрудники Госпогранслужбы применяют программное обеспечение SafeBorder для обнаружения поддельных COVID-сертификатов, с начала его применения проверено более полутора миллионов цифровых COVID-сертификатов и выявлено почти 1,3 тыс. поддельных, о последних информирована Нацполиция для принятия решения относительно начала досудебных расследований за использование заведомо подложных документов", - рассказали в пресс-службе ГПСУ.



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