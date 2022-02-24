ГПСУ: Российская армия нарушила государственную границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской областях

Об этом сообщает официальный Facebook Государственной пограничной службы Украины.



По имеющейся информации ГНСУ, есть ряд раненых военнослужащих.



"Наступлению российских войск через государственную границу предшествует артиллерийский обстрел, далее движется военная техника. По имеющейся информации среди пограничников ряд военнослужащих получили ранения. Военнослужащие ГНСУ вместе с Вооруженными силами принимают все меры, чтобы остановить врага", - говорится в заявлении ГНСУ.



В частности, движение военных колонн произошло через пропускные пункты "Сеньковка", "Гремяч", "Здания" и "Милово".



"Российская военная техника, в том числе бронированная нарушила государственную границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской областях. В частности, в Черниговской области вражеская техника прошла через пункты пропуска "Сеньковка" и "Гремяч" и по другим направлениям.

Также движение колонн произошло через пункт пропуска "Здания" в Харьковской области и на направлении пункта пропуска "Милово" в Луганской области. Обстрелу подверглось большинство пограничных подразделений и пограничные наряды Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей", - сообщает ГНСУ.