ГПСУ опровергла слухи о запрете 17-летним юношам выезжать из Украины
Государственная пограничная служба Украины опровергла информацию о запрете выезда за границу юношей младше 18 лет
Об этом информирует Госпогранслужба .
"В связи с появлением на информационных ресурсах сообщений о запрете выезда из Украины 17-летним юношам, вносим разъяснения. После введения в Украине военного положения ограничен выезд гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, кроме определенных исключений", - написали в пресс-службе .
Пограничники подчеркнули, что на 17-летних юношей эти ограничения не распространяются.
ГПСУ руководствуется требованиями Постановления Кабинета министров №57.
"Доверяйте только официальным источникам информации", - добавили в ведомстве.
- Стало известно, что в Украине планируется снизить предельный возраст пребывания на военном учете до 25 лет. В Минобороны заявили, что такие нововведения обусловлены режимом военного положения и отсутствием нужды в находящемся на военном учете призывников до 27 лет.
- Народный депутат Михаил Цымбалюк заявил, что пока мужчины до 27 лет не считаются военнообязанными и не подлежат всеобщей мобилизации, именно поэтому правительство хочет снизить призывной возраст до 25 лет.
- Напомним, в Украину за прошедшие сутки, 28 мая, въехали 41 тыс. человек, выехали - 37 тысяч.
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