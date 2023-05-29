Об этом информирует Госпогранслужба .

"В связи с появлением на информационных ресурсах сообщений о запрете выезда из Украины 17-летним юношам, вносим разъяснения. После введения в Украине военного положения ограничен выезд гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, кроме определенных исключений", - написали в пресс-службе .

Пограничники подчеркнули, что на 17-летних юношей эти ограничения не распространяются.

ГПСУ руководствуется требованиями Постановления Кабинета министров №57.

"Доверяйте только официальным источникам информации", - добавили в ведомстве.