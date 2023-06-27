ГПСУ опровергла информацию о строительстве лагерей для ЧВК Вагнера в Беларуси
Спикер ГПСУ Андрей Демченко заявил, что пограничная служба не зафиксировала строительство военных баз ЧВК Вагнера в Беларуси
Об этом он сказал в комментарии "Украинской правде".
"О появлении информации о возможном строительстве баз для российских наемников на территории Беларуси, на данный момент таких работ мы не фиксируем", - говорит он.
Несмотря на это, Демченко подчеркнул, что исключать возможное строительство нельзя, за ситуацией в стране следит разведка и ГПСУ. По словам спикера, появления вагнеровцев на территории Беларуси также не зафиксировано, сейчас в стране находится около 2000 российских военных на учениях.
- В понедельник, 26 июня, российское издание "Вёрстка" заявило, что в Беларуси в населенном пункте Осиповичи, находящемся в 200 км от границы с Украиной, началось строительство баз для размещения 8 тысяч вагнеровцев.
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