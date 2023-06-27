ГПСУ опровергла информацию о строительстве лагерей для ЧВК Вагнера в Беларуси

Об этом он сказал в комментарии "Украинской правде".

"О появлении информации о возможном строительстве баз для российских наемников на территории Беларуси, на данный момент таких работ мы не фиксируем", - говорит он.

Несмотря на это, Демченко подчеркнул, что исключать возможное строительство нельзя, за ситуацией в стране следит разведка и ГПСУ. По словам спикера, появления вагнеровцев на территории Беларуси также не зафиксировано, сейчас в стране находится около 2000 российских военных на учениях.