Об этом в эфире телемарафона 15 мая сказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.

"Количество российских военнослужащих значительно ниже, чем было еще несколько месяцев назад. Как мы ранее сообщали, количество российских военных могло достигать и 10-11 тысяч человек", - сказал он и отметил, что в настоящее время их осталось 2,5 тысячи.

По словам пресс-секретаря ГПСУ, подготовленные в Беларуси подразделения российских военных возвращаются в РФ, а затем их перебрасывают на восток Украины.

"Пока видим, что многие подразделения выводят из Беларуси, однако пополнения полигонов не происходит", – резюмировал Демченко.

Он подчеркнул, что ситуация на границе с Беларусью контролируется.