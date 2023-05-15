ГПСУ фиксирует вывод российских военных из Беларуси: осталось 2,5 тыс. человек
Россия выводит свои подразделения из Беларуси и не заводит новые. Прошедшие подготовку военные возвращаются в РФ, а затем пополняют ряды оккупантов на востоке Украины
Об этом в эфире телемарафона 15 мая сказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.
"Количество российских военнослужащих значительно ниже, чем было еще несколько месяцев назад. Как мы ранее сообщали, количество российских военных могло достигать и 10-11 тысяч человек", - сказал он и отметил, что в настоящее время их осталось 2,5 тысячи.
По словам пресс-секретаря ГПСУ, подготовленные в Беларуси подразделения российских военных возвращаются в РФ, а затем их перебрасывают на восток Украины.
"Пока видим, что многие подразделения выводят из Беларуси, однако пополнения полигонов не происходит", – резюмировал Демченко.
Он подчеркнул, что ситуация на границе с Беларусью контролируется.
- Ранее в Беларуси заявили о попытке нападения на военных , охраняющих госграницу.
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