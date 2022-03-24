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ГП "Антонов" создало Международный фонд возрождения легендарного самолета Ан-225 "Мрия"

24 мартa, 2022 четверг
16:45
война с Россией

В феврале в ходе наступления российских войск на Киев был уничтожен крупнейший самолет мира Ан-225 "Мрия". В настоящее время предприятие создало Международный фонд возрождения

Как сообщает ГП "Антонов", несмотря на трудные времена, коллектив  решительно  считает "необходимым не допустить полной безвозвратной потери легендарного самолета как одного из символов современности и начать работы по возрождению флагмана транспортной авиации Ан-225 "Мрия".

На предприятии отмечают, что у них есть необходимая конструкторская и научно-техническая документация, а самое главное – "большое желание и вдохновение коллектива" в восстановлении легендарного самолета.

"К сожалению, в трудное для Украины и ГП "АНТОНОВ" время для решения этой задачи есть мало средств. Мы предлагаем учредить Международный фонд возрождения транспортного самолета Ан-225 «Мрия». Средства просим зачислять с назначением платежей: "Безвозвратная финансовая помощь" по банковским реквизитам", - пишут в ГП "Антонов".

Реквизиты:

ANTONOV COMPANY

1 Akademika Tupoleva Str., 03062, Киев, Украина

Bank details:

JSC 'THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE'

Украина, 03150 Киев, 127 Антоновича Str.

IBAN: UA47322313000000002600602005

SWIFT: EXBS UA UX,

Correspondent bank:

EUR

1. Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main, Германия

SWIFT: DEUT DE FF

cor.acc.: 100 9498767 10

2. UniCredit Bank AG, Munich, Германия

SWIFT: HYVE DE MM

cor.acc.: 69114920

3. Raiffeisen Bank International AG, Вьенна, Австрия

SWIFT: RZBA AT WW

cor.acc.: 001-50.087.824

USD

1. JP Morgan Chase Bank NA, Нью-Йорк, США

SWIFT: CHAS US 33

cor.acc.: 400-124432

2. Deutsche Bank Trust Company Americas, Нью-Йорк, США

SWIFT: BKTR US 33

cor.acc.: 04094227

3. Citibank NA, Нью-Йорк, США

SWIFT: CITI US 33

cor.acc.: 36083522

4. The Bank of New York Mellon, Нью-Йорк, США

SWIFT: IRVT US 3N

cor.acc.: 8901487651

  • Напомним, захватчики уничтожили крупнейший украинский самолет "Мрия"

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