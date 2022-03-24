ГП "Антонов" создало Международный фонд возрождения легендарного самолета Ан-225 "Мрия"

Как сообщает ГП "Антонов", несмотря на трудные времена, коллектив решительно считает "необходимым не допустить полной безвозвратной потери легендарного самолета как одного из символов современности и начать работы по возрождению флагмана транспортной авиации Ан-225 "Мрия".

На предприятии отмечают, что у них есть необходимая конструкторская и научно-техническая документация, а самое главное – "большое желание и вдохновение коллектива" в восстановлении легендарного самолета.

"К сожалению, в трудное для Украины и ГП "АНТОНОВ" время для решения этой задачи есть мало средств. Мы предлагаем учредить Международный фонд возрождения транспортного самолета Ан-225 «Мрия». Средства просим зачислять с назначением платежей: "Безвозвратная финансовая помощь" по банковским реквизитам", - пишут в ГП "Антонов".

Реквизиты:

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Напомним, захватчики уничтожили крупнейший украинский самолет "Мрия"

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