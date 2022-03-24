ГП "Антонов" создало Международный фонд возрождения легендарного самолета Ан-225 "Мрия"
В феврале в ходе наступления российских войск на Киев был уничтожен крупнейший самолет мира Ан-225 "Мрия". В настоящее время предприятие создало Международный фонд возрождения
Как сообщает ГП "Антонов", несмотря на трудные времена, коллектив решительно считает "необходимым не допустить полной безвозвратной потери легендарного самолета как одного из символов современности и начать работы по возрождению флагмана транспортной авиации Ан-225 "Мрия".
На предприятии отмечают, что у них есть необходимая конструкторская и научно-техническая документация, а самое главное – "большое желание и вдохновение коллектива" в восстановлении легендарного самолета.
"К сожалению, в трудное для Украины и ГП "АНТОНОВ" время для решения этой задачи есть мало средств. Мы предлагаем учредить Международный фонд возрождения транспортного самолета Ан-225 «Мрия». Средства просим зачислять с назначением платежей: "Безвозвратная финансовая помощь" по банковским реквизитам", - пишут в ГП "Антонов".
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- Напомним, захватчики уничтожили крупнейший украинский самолет "Мрия"
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