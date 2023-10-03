ГП "Антонов" будет производить беспилотники на базе французского дрона Aarok

Об этом сообщает La Tribune.

Соглашение было подписано во время визита министра обороны Франции Себастьяна Лекорню в Украину. В Киев он приехал с представителями примерно 20 французских компаний, специализирующихся на производстве военной техники (бронетехники, артиллерии, беспилотников), кибербезопасности и разминировании.

После подписания соглашения стороны должны определить, где именно будут собирать беспилотник и какие французские и украинские комплектующие для этого нужно.

Справка. Aarok – это дрон типа MALE (Moyenne Altitude et Longue Endurance – "средней высоты и большой выносливости"). Производитель отмечает, что он может выполнять как разведывательные, так и боевые задания. Кроме того, благодаря выносливости и грузоподъемности дрон можно использовать для морского наблюдения и патрулирования. Компания-производитель отмечает, что он может быть элементом противолодочных операций и поисково-спасательных миссий.

Что известно о Форуме оборонных индустрий

Впервые президент Украины Владимир Зеленский упомянул о Форуме оборонных индустрий в начале августа на конференции послов Украины в Ужгороде.

В ходе Форума оборонных индустрий в пятницу, 29 сентября, президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании Альянса оборонных индустрий и первого в мире флота морских дронов. К Альянсу присоединились 38 компаний из 19 стран мира.

Первый Международный форум оборонных индустрий (DFNC1) объединил в Киеве 252 компании из более чем 30 стран, производящих полный спектр вооружения, военной техники и оборонных систем. В мероприятии приняли участие производители танков, артиллерии, дронов, боеприпасов, разработчики инновационного программного обеспечения и владельцы уникальных сложных технологий из государств-партнеров. Кроме того, присоединились украинские государственные и частные предприятия оборонно-промышленного комплекса – как разветвленные группы компаний, так и defence-tech стартапы.