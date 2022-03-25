"Говорят, куда-то пропал министр обороны РФ... Интересно, может, он лично захотел посетить Чернобаевку?": Зеленский по поводу сообщения об исчезновении из информполя Шойгу
Президент Украины Владимир Зеленский пошутил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу, переставший появляться в публичном пространстве с 11 марта, лично захотел посетить Чернобаевку
Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.
"За уходящую неделю наши героические Вооруженные Силы причинили врагу мощные удары. Заметные потери. Говорят, куда-то исчез министр обороны России... Интересно, может, и он лично захотел посетить Чернобаевку?" - сказал Владимир Зеленский.
Президент Украины также поблагодарил защитников Украины, которые уничтожили российские корабли в Бердянске.
"Благодарен нашим защитникам, показавшим оккупантам, что море не будет для них спокойным даже тогда, когда там нет шторма. Потому что там будет огонь, как на тех российских кораблях, которые на этой неделе отправились по известному направлению из порта Бердянска", - говорится в обращении Зеленского.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.94
-
EUR
Покупка 32.18Продажа 33.25
- Актуальное
- Важное