"Говорят, куда-то пропал министр обороны РФ... Интересно, может, он лично захотел посетить Чернобаевку?": Зеленский по поводу сообщения об исчезновении из информполя Шойгу

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.



"За уходящую неделю наши героические Вооруженные Силы причинили врагу мощные удары. Заметные потери. Говорят, куда-то исчез министр обороны России... Интересно, может, и он лично захотел посетить Чернобаевку?" - сказал Владимир Зеленский.



Президент Украины также поблагодарил защитников Украины, которые уничтожили российские корабли в Бердянске.



"Благодарен нашим защитникам, показавшим оккупантам, что море не будет для них спокойным даже тогда, когда там нет шторма. Потому что там будет огонь, как на тех российских кораблях, которые на этой неделе отправились по известному направлению из порта Бердянска", - говорится в обращении Зеленского.



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