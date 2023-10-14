"Говорят, это человек, сознательно считавший, что Украина бомбит Донбасс", - инсайдер о футболисте "Шахтера", который пропал в Европе
Инсайдер и журналист Михаил Спиваковский поделился информацией, что пропавший в Европе футболист "Шахтера" Александр Роспутько был пророссийским
Об этом Михаил Спиваковский сообщил в эфире ютуб-канала "ТаТоТаке".
По информации инсайдера, Роспутько скрылся после того, как договорился о контракте на 5 лет с зарплатой до 50 тыс. грн в месяц.
"Говорят, что чувак довольно странный, довольно замкнутый, интроверт, в системе "Шахтера" находился из U-9. Одним говорит одно, другим – другое. От него уже все открестились. Роспутько – уроженец Горловки, его родственники были в России, насколько я знаю. Говорят, это человек, сознательно считавший, что Украина бомбит Донбасс, что сейчас придут наши и освободят нас. В "Шахтере" мне сказали, что если бы он как-то обнаруживал это в коллективе, то его точно там не приняли бы", – рассказал Спиваковский.
История исчезновения Роспутько в Европе
После матча юношеской лиги УЕФА между "Антверпеном" и донецким "Шахтером", на борту самолета, на котором украинская команда должна была вернуться домой, внезапно не оказалось 19-летнего полузащитника Александра Роспутько.
Оперативно произошли поиски футболиста. Однако в аэропорту удалось обнаружить лишь аккуратно сложенную форму игрока. Хавбек удалил все свои записи в соцсетях и перестал отвечать на телефонные звонки.
"Брутальный футбол" и главный редактор "Профутбол Digital" Владимир Зверов поделились информацией, что Александр Роспутько находится в РФ.
После этого клуб "Звезда" из Санкт-Петербурга, которому приписывали контакты с футболистом, опубликовал официальное заявление относительно Роспутько. Он якобы попросил политического убежища.
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