"Говорят, что будет эпидемия холеры!" – СНБО опровергает фейки об инфекционном заболевании
В Центре противодействия дезинформации опровергли фейки о вероятности распространения холеры в Украине, способе заражения и лечении
Об этом сообщает в телеграме Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.
"Говорят, что будет эпидемия холеры! Надо покупать лекарства!" На самом деле холера – это острое инфекционное заболевание, развивающееся при употреблении пищевых продуктов или воды, зараженных бактерией Vibrio cholerae, а лучшим способом профилактики является вакцинация, а не лекарство.
Информация о том, что в Украине зафиксированы вспышки холеры, ложна, ведь случаев заболевания сейчас не зарегистрировано.
"Говорят, что уже нельзя ничего мыть сырой водой! Вода в водоемах уже заражена, купаться нельзя" – это фейк. Ни в одном из водоемов Украины холера не выявлена.
В пресс-службе отмечают важность использования для еды воды в бутылках или кипячения жидкости, потому что бактерия умирает при высокой температуре.
"На сегодняшний день вся информация, которую вы читаете "от проверенных источников", пока на уровне конспирологии. Проверенную информацию читайте в официальных новостях своей громады/города", – пишут в ЦПД.
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