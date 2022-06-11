Об этом сообщает в телеграме Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

"Говорят, что будет эпидемия холеры! Надо покупать лекарства!" На самом деле холера – это острое инфекционное заболевание, развивающееся при употреблении пищевых продуктов или воды, зараженных бактерией Vibrio cholerae, а лучшим способом профилактики является вакцинация, а не лекарство.



Информация о том, что в Украине зафиксированы вспышки холеры, ложна, ведь случаев заболевания сейчас не зарегистрировано.

"Говорят, что уже нельзя ничего мыть сырой водой! Вода в водоемах уже заражена, купаться нельзя" – это фейк. Ни в одном из водоемов Украины холера не выявлена.



В пресс-службе отмечают важность использования для еды воды в бутылках или кипячения жидкости, потому что бактерия умирает при высокой температуре.



"На сегодняшний день вся информация, которую вы читаете "от проверенных источников", пока на уровне конспирологии. Проверенную информацию читайте в официальных новостях своей громады/города", – пишут в ЦПД.

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