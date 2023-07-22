Об этом она сообщила в эфире телеканала "Еспресо".

"Алгоритма нет, но есть основные правила, которых желательно придерживаться взрослым. Первое - желательно, чтобы разговор был заранее, если это возможно. Бывает такое, что взрослые резко попадают на фронт - это происходит за 1 день, но если это возможно сделать заранее - делать заранее", - подчеркнула психолог.

Она также обратила внимание на то, что, если есть возможность, чтоб об этом сообщил непосредственно тот человек, который будет нести службу, - лучше, чтобы это сделал он.

"Если может поговорить тот, кто непосредственно идет воевать - желательно, чтобы разговор начал идущий воевать и объяснил, что это его собственный выбор, что он идет защищать Украину и делать важное дело", - отметила Старцева.

Кроме этого, психолог посоветовала, чтобы при разговоре с ребенком избегались фразы типа "папа идет защищать тебя", "папа идет защищать нас", потому что особенно чувствительные дети могут воспринять это как свою ответственность.

"Важно сделать акцент на том, что папа или мама делает свой выбор, идут делать важную работу. Следует делать акцент на том, что может сделать ребенок и как он может быть привлечен к этому делу", - сказала она.