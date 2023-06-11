Говорить об успехе наступления ВСУ без преимущества в воздухе пока рано, - майор запаса НГУ Гетьман
Майор запаса НГУ Алексей Гетьман считает, что пока Украина не получит истребители F-16, проводить успешные наступательные действия будет тяжело
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"ВСУ уже наступают. Мы смогли перейти от обороны к атаке. Насколько нам удастся далеко продвинуться будет зависеть от того, как оккупанты будут сопротивляться. Также нужно учитывать оружие и количество снарядов, которые нужны для освобождения нашей территории. Все это нужно учитывать, поскольку и современное западное оружие может уничтожаться", – пояснил Гетьман.
Майор запаса НГУ подчеркнул, что Украине трудно будет проводить наступательные действия без преимущества в воздухе
"По ту сторону фронта очень много людей с оружием. Неважно, какое у них оружие. Оно стреляет и это представляет опасность. К тому же у россиян до сих пор есть большое преимущество в воздухе. Пока мы не получим истребители F-16, говорить про успешные наступательные действия рано. Без F-16 мы не сможем добиться паритета с россиянами в воздухе", - добавил он.
- 3 марта министр обороны Алексей Резников заявил, что страны-партнеры дадут Украине несколько типов истребителей: один из них будет основным самолетом ВСУ.
- 19 мая президент США Джо Байден заявил во время саммита G7, что США не против обучения украинских пилотов на истребителях F-16.
- Также в NBC сообщили, что США и союзники планируют дать Украине истребители F- 16
- 21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16.
- 23 мая в ВВС США озвучили возможные сроки передачи Украине F-16
- 25 мая стало известно, что первые учения для украинцев на F-16 проведет Великобритания.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.81
Покупка 36.81Продажа 37.36
-
EUR
Покупка 39.73Продажа 40.52
- Актуальное
- Важное