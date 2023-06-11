Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"ВСУ уже наступают. Мы смогли перейти от обороны к атаке. Насколько нам удастся далеко продвинуться будет зависеть от того, как оккупанты будут сопротивляться. Также нужно учитывать оружие и количество снарядов, которые нужны для освобождения нашей территории. Все это нужно учитывать, поскольку и современное западное оружие может уничтожаться", – пояснил Гетьман.

Майор запаса НГУ подчеркнул, что Украине трудно будет проводить наступательные действия без преимущества в воздухе

"По ту сторону фронта очень много людей с оружием. Неважно, какое у них оружие. Оно стреляет и это представляет опасность. К тому же у россиян до сих пор есть большое преимущество в воздухе. Пока мы не получим истребители F-16, говорить про успешные наступательные действия рано. Без F-16 мы не сможем добиться паритета с россиянами в воздухе", - добавил он.