Говорить об оперативном или тактическом окружении Бахмута рано, но процесс идет, - военный эксперт Коваленко
Военный эксперт Александр Коваленко объяснил, что Силы обороны проводят системную работу по окружению российских войск в Бахмуте
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Пока рано говорить об оперативном окружении Бахмута. Ни об оперативном, ни о тактическом окружении российских войск в Бахмуте речь не идет. Однако процесс происходит. Город находится под огневым контролем ВСУ, но тоже о полном контроле города не совсем корректно говорить. Дело в том , что город не находится в оперативном окружении и в пределах города оккупанты имеют возможность для маневра. Этот маневр может быть достаточно широк. Поэтому и говорить о каком-то огневом контроле ВСУ рано", - пояснил Коваленко.
Эксперт добавил, что логистика российских войск на восточном фланге Бахмута полностью простреливается артиллерией ВСУ.
"Однако то, что город для нашей артиллерии как на ладони, является правдой. В первую очередь потому, что россияне находятся в низине, а ВСУ контролируют почти все господствующие высоты. Самое интересное также то, что российская логистика в восточном секторе города тоже находится под огневым поражением нашей артиллерии. Пока еще рано говорить об огневом контроле, но то, что мы можем поражать цели на 5 и более километров по логистике россиян, это уже факт", - добавил он.
- 12 июля сообщалось, что Силы обороны сдерживают наступление войск РФ на востоке, продвигаются на флангах Бахмута и уничтожают врага на юге.
- 14 июля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ продвинулись на южном фланге Бахмутского направления.
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