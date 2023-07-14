Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Пока рано говорить об оперативном окружении Бахмута. Ни об оперативном, ни о тактическом окружении российских войск в Бахмуте речь не идет. Однако процесс происходит. Город находится под огневым контролем ВСУ, но тоже о полном контроле города не совсем корректно говорить. Дело в том , что город не находится в оперативном окружении и в пределах города оккупанты имеют возможность для маневра. Этот маневр может быть достаточно широк. Поэтому и говорить о каком-то огневом контроле ВСУ рано", - пояснил Коваленко.

Эксперт добавил, что логистика российских войск на восточном фланге Бахмута полностью простреливается артиллерией ВСУ.

"Однако то, что город для нашей артиллерии как на ладони, является правдой. В первую очередь потому, что россияне находятся в низине, а ВСУ контролируют почти все господствующие высоты. Самое интересное также то, что российская логистика в восточном секторе города тоже находится под огневым поражением нашей артиллерии. Пока еще рано говорить об огневом контроле, но то, что мы можем поражать цели на 5 и более километров по логистике россиян, это уже факт", - добавил он.