Говорить об окончании войны можно только после деоккупации всей Украины, - Зеленский
Украина должна вернуть все свои временно оккупированные территории, и только тогда можно будет говорить об окончании войны
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения со студентами и преподавателями Гарвардского университета, сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Если не будет четко понятно, что мы вернули свою землю, война закончилась и вот он – мир, а что-то будет всегда под вопросом, какая-то не деоккупированная часть, а другая часть – в каком-то компромиссе, то, поверьте мне, Россия все равно будет возвращаться к оккупации нашей земли", – отметил он.
Президент отметил, что Украина, к сожалению, не сможет вернуть своих погибших граждан, но точно может восстановить справедливость, начинающуюся с возвращения своей земли.
Зеленский убежден, что война России против Украины продемонстрировала необходимость перезагрузки международных институтов, которые должны реагировать быстрее, желательно превентивно, а не ждать плохого результата.
Также, по его мнению, можно верить или не верить в угрозы России в отношении применения ядерного оружия, но мир должен быть крепким и не бояться запугиваний со стороны того или иного агрессора.
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