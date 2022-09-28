Говорить об окончании войны можно только после деоккупации всей Украины, - Зеленский

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения со студентами и преподавателями Гарвардского университета, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Если не будет четко понятно, что мы вернули свою землю, война закончилась и вот он – мир, а что-то будет всегда под вопросом, какая-то не деоккупированная часть, а другая часть – в каком-то компромиссе, то, поверьте мне, Россия все равно будет возвращаться к оккупации нашей земли", – отметил он.

Президент отметил, что Украина, к сожалению, не сможет вернуть своих погибших граждан, но точно может восстановить справедливость, начинающуюся с возвращения своей земли.

Зеленский убежден, что война России против Украины продемонстрировала необходимость перезагрузки международных институтов, которые должны реагировать быстрее, желательно превентивно, а не ждать плохого результата.

Также, по его мнению, можно верить или не верить в угрозы России в отношении применения ядерного оружия, но мир должен быть крепким и не бояться запугиваний со стороны того или иного агрессора.

27 сентября во время видеовыступления на Совбезе ООН Зеленский подчеркнул , что Россия презирает устав ООН и нарушает "любые правила этого мира". Он призвал к действиям и назвал единственный путь, чтобы остановить РФ.

28 сентября Владимир Зеленский отметил, что новости с фронта будут хорошими.

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