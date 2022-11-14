Говорить о том, что РФ теряет влияние на Центральную Азию, рано, - политолог-международник
РФ до сих пор является партнером стран Центральной Азии и она оказывает давление на них для того, чтобы они помогали ей обходить или снижать эффект санкций
Об этом в эфире Еспресо заявила политолог-международник Вера Константинова.
"Говорить о полноценной потере Центральной Азии Россией еще рано. Есть ряд процессов, которые уже идут в регионе. Страны ищут региональные форматы сотрудничества с привлечением внерегиональных игроков, таких как Турция. В то же время страны пытаются не провоцировать РФ на шаги, которые могут угрожать национальным интересам и нацбезопасности этих стран", - отметила она.
По словам эксперта, есть точки напряжения в регионе, позволяющие говорить об опасности, которую может нести с собой режим Путина в агонии.
"Там есть спектр вопросов, которые нуждаются в решении, - Афганистан, вопросы сотрудничества в транспортных коридорах, создание логистических хабов. Ключевой момент, который меня беспокоит, - РФ до сих пор является партнером этих стран и она давит на них для того, чтобы они помогали ей обходить или снижать эффект санкционных режимов", - добавила Константинова.
Международник считает, что национальные интересы этих стран фактически зажаты между Китаем, Турцией и Россией.
"Вопрос в том, как эти страны за счет внерегиональных игроков смогут снизить риски для национальной безопасности. Говорить о том, что Россия теряет влияние в этом регионе, уже можно. В то же время говорить о нивелировании российского фактора преждевременно. Я вижу усиление таких игроков, как Турция, усиление китайского измерения, шаги ЕС и США", - подытожила эксперт.
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