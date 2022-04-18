Говорить о снятии санкций с РФ можно только после деоккупации Крыма и Донбасса, - экономист

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.TV.Президент Зеленский сказал, что выход Украины к границам, которые мы удерживали до 24 февраля, станет большой победой для нас. Тем не менее мы понимаем, что очень большие территории Украины будут находиться под оккупацией. В частности Крым и Донбасс. О них никто не забыл. Именно поэтому до того момента, пока Россия не покинет все территории Украины, ни о каком снятии санкций не может идти речь", - пояснил Пендзин.Пендзин уверен, что в Европе будут определенные силы, которые потребуют ослабить санкции против РФ. Однако, как отметил Пендзин, зверства россиян в Буче, Ирпене и других оккупированных населенных пунктах не позволят Европе откатить санкции обратно.“В Европе будут определенные лоббисты россиян, которые потребуют ослабить санкции против РФ. Однако, зверства россиян по отношению к украинцам, которые они совершали на оккупированных территориях, является главной причиной, почему этого не произойдет”, - добавил Пендзин.Также Пендзин пояснил, что сейчас звучат разные позиции относительно санкций против РФ.“Сейчас звучат разные позиции. Эти позиции достаточно четко выражают финансово-экономический интерес тех, кто это заявляет. С точки зрения общества и гуманитарных вещей ослабить санкции против РФ будет невозможно", – пояснил Пендзин.