Говорить о приближении "красного" уровня опасности распространения COVID-19 пока рано, - Ляшко

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.



"Говорить о том, что страна приближается к "красному" уровню эпидемической опасности в каком-то регионе - рано. Тенденции роста есть, но ни о жестком карантине, ни о локдауне сегодня речь не идет", - сказал Ляшко.



Он отметил, что на сегодня ни одна из областей Украины не отвечает "оранжевой" или "красной" зоне адаптивного карантина.

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