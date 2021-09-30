Говорить о приближении "красного" уровня опасности распространения COVID-19 пока рано, - Ляшко
По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, говорить о приближении к "красному" уровню эпидопасности в каком-либо регионе - рано
Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.
"Говорить о том, что страна приближается к "красному" уровню эпидемической опасности в каком-то регионе - рано. Тенденции роста есть, но ни о жестком карантине, ни о локдауне сегодня речь не идет", - сказал Ляшко.
Он отметил, что на сегодня ни одна из областей Украины не отвечает "оранжевой" или "красной" зоне адаптивного карантина.
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