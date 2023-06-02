Об этом в эфире Эспрессо заявила советница главы Ассоциации городов Украины Виталия Кличко Оксана Продан.

"Сегодня для строительства укрытий нет новых государственных стандартов. Государство не дало сегодня для строителей новых требований по поводу того, как строить укрытие. Более того, сегодня в государственном бюджете средства, которые заложены на защиту населения не используются - не предоставляются субвенции в местные бюджеты, чтобы были сделаны легкие объекты гражданской защиты", – сказала она.

По словам Продана, все это органы местного самоуправления делают исключительно под собственную ответственность.

"На центральном уровне стандарты до сих пор не утверждены. Говорить о строительстве новых объектов мы очень условно можем. Органы местного самоуправления или частные владельцы просто приводят в надлежащее состояние, обустраивают помещение, чтобы люди могли там находиться. Государство условий для этого не предоставляет", - подытожила советница главы АГУ.