Говорить, что через 2-3 месяца мы начнем контрнаступление, пока рано, но время работает на врага, - Сергей Згурец
Аналитик Defense Express Сергей Згурец считает, что рано говорить, что через 2-3 месяца Вооруженные силы Украины начнут контрнаступление, но это нужно делать как можно раньше, ведь время работает на российских оккупантов
Военный эксперт высказал такое мнение в эфире телеканала "Еспресо".
"Говорить о том, что через 1-2-3 месяца мы начнем контрнаступление, говорить пока рано. Но мы понимаем, что чем позже мы начнем наступательные действия, тем сложнее будет выбивать врага. Последующие наступательные действия ВСУ будут зависеть от итогов боевых действий, которые сейчас продолжаются на Донбассе - Славянск, Лисичанск, а также Изюм в Харьковской области. На этом направлении сейчас сконцентрировано много сил с обеих сторон, поэтому итог этого противостояния будет определять, с какими силами и средствами мы будем двигаться дальше", - отметил Згурец.
Аналитик добавил, что российские оккупанты закрепляются на оккупированных территориях, поэтому контрнаступление нужно проводить как можно раньше.
"Чем дольше будет откладываться контрнаступление, тем сложнее будет выбивать российских оккупантов из Херсонской и Запорожской областей, к примеру, ведь там враг проводит обустройство 2-й линии обороны, укрепляет фортификационные и инженерные сооружения. А это усложнит проведение наступательных и контрнаступательных действий для украинского армии", - заметил Сергей Згурец.
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