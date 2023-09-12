Говорили только о фронте: президент собрал военный кабинет
Во вторник, 12 сентября, президент Украины Владимир Зеленский собрал военный кабинет в узком кругу людей. В ходе встречи обсудили наступление ВСУ и обстановку на фронте
Об этом он написал в телеграмме.
"Военный кабинет. Узкий круг людей. Узкий круг вопросов. Сегодня говорили только о фронте: продолжение нашего наступления, направления, прогнозы, обеспечения, оружие и боеприпасы, собственное производство, информация разведок", - отметил глава государства.
Кроме того, с военными он обсудил подготовку к встречным действиям врага, в частности, возведение укреплений, усиление украинских защитников на соответствующих участках, данные разведок о датах и направлениях.
- 6 сентября Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором были рассмотрены вопросы подготовки к отопительному сезону.
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