Говорили только о фронте: президент собрал военный кабинет

Об этом он написал в телеграмме.

"Военный кабинет. Узкий круг людей. Узкий круг вопросов. Сегодня говорили только о фронте: продолжение нашего наступления, направления, прогнозы, обеспечения, оружие и боеприпасы, собственное производство, информация разведок", - отметил глава государства.

Кроме того, с военными он обсудил подготовку к встречным действиям врага, в частности, возведение укреплений, усиление украинских защитников на соответствующих участках, данные разведок о датах и направлениях.