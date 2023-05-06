"Говорили об восстановлении Украины": Шмигаль в Лондоне провел встречу с президентом Еврокомиссии
Урсула фон дер Ляен провела встречу с Денисом Шмыгалем, во время которой стороны обсудили дальнейшую поддержку ЕС Украины
Об этом президент Еврокомиссии написала на собственной странице в Twitter.
"Очень продуктивная встреча с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Мы обсудили поддержку ЕС для восстановления и восстановления Украины, учитывая (будущую) конференцию по восстановлению Украины в Лондоне в июне. ЕС будет оставаться жестким в своих обязательствах по помощи Украине в восстановлении страны", - написала Урсула фон дер Ляен.
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