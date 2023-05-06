Об этом президент Еврокомиссии написала на собственной странице в Twitter.

"Очень продуктивная встреча с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Мы обсудили поддержку ЕС для восстановления и восстановления Украины, учитывая (будущую) конференцию по восстановлению Украины в Лондоне в июне. ЕС будет оставаться жестким в своих обязательствах по помощи Украине в восстановлении страны", - написала Урсула фон дер Ляен.