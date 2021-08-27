Говорили о возвращении энергокомпаний и "Крымской платформе": Зеленский встретился с Санду

Об этом говорится на сайте ОПУ.

Президент Украины Владимир Зеленский в Кишиневе встретился с Президентом Республики Молдова Майей Санду 27 августа.

Они обсудили ряд вопросов. Среди них отличились перспективы торгово-экономического сотрудничества и возвращение украинских энергетических компаний на рынок страны.

"Кроме того, главы государств обсудили вопросы возвращения украинских энергетических компаний на молдавский рынок поставки электрической энергии", - сообщил ОПУ.

Так, руководители стран обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества, в частности по реализации инфраструктурных проектов.

Зеленский поблагодарил Санду за участие в саммите Крымской платформы и присоединение его декларации.

"Как и ранее, Украина и Молдова взаимно поддерживают суверенитет и территориальную целостность друг друга в международно признанных границах. Ваша непосредственное участие в саммите Крымской платформы еще раз подтвердило эту позицию и продемонстрировало наши общие стремления противостоять внешнему давлению", - сказал Зеленский.

Также президенты отметили необходимость дальнейшего тесного сотрудничества в формате "Ассоциированного трио" для углубления политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС, как это предусмотрено соответствующими соглашениями об ассоциации, а также для продвижения новых возможностей в рамках Восточного партнерства.

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