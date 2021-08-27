Говорили о возвращении энергокомпаний и "Крымской платформе": Зеленский встретился с Санду
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Республики Молдова Майей Санду обсудил с ней перспективы торгово-экономического сотрудничества стран
Об этом говорится на сайте ОПУ.
Президент Украины Владимир Зеленский в Кишиневе встретился с Президентом Республики Молдова Майей Санду 27 августа.
Они обсудили ряд вопросов. Среди них отличились перспективы торгово-экономического сотрудничества и возвращение украинских энергетических компаний на рынок страны.
"Кроме того, главы государств обсудили вопросы возвращения украинских энергетических компаний на молдавский рынок поставки электрической энергии", - сообщил ОПУ.
Так, руководители стран обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества, в частности по реализации инфраструктурных проектов.
Зеленский поблагодарил Санду за участие в саммите Крымской платформы и присоединение его декларации.
"Как и ранее, Украина и Молдова взаимно поддерживают суверенитет и территориальную целостность друг друга в международно признанных границах. Ваша непосредственное участие в саммите Крымской платформы еще раз подтвердило эту позицию и продемонстрировало наши общие стремления противостоять внешнему давлению", - сказал Зеленский.
Также президенты отметили необходимость дальнейшего тесного сотрудничества в формате "Ассоциированного трио" для углубления политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС, как это предусмотрено соответствующими соглашениями об ассоциации, а также для продвижения новых возможностей в рамках Восточного партнерства.
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