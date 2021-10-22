"Говорили о решении проблем Киева": Кличко заявил, что его встреча с Зеленским была деловой
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским была деловой и касалась проблем столицы
Об этом Кличко написал в Facebook.
"Прочитал заголовки в СМИ о своей встрече с президентом. Громко, ярко, но не все правда. Многие тезисы и детали приписали со слов неких "источников", - написал мэр.
По его словам, сегодня есть силы и в его окружении, и в окружении Зеленского, "которым не нужен конструктивный диалог и которым требуется политическое противостояние между президентом и мэром столицы".
"Еще раз подчеркну: наша встреча была деловой и говорили о решении проблем Киева в условиях нынешних вызовов. А их у нас много. И нам нужно эффективное взаимодействие - исключительно в пользу Киева и Украины. Это я говорю как мэр столицы и как председатель ассоциации городов Украины", - подчеркнул Кличко.
- Напомним, 19 октября Зеленский встретился с Кличко на Банковой впервые за год.
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