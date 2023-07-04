Говорила на уроке по-русски: учительницу из Днепра оштрафовали на 3400 грн
Языковой омбудсмен Тарас Креминь принял решение наложить штраф на учительницу математики одной из школ Днепра, которая во время онлайн-урока говорила по-русски
Об этом он рассказал журналистам "Радио Свобода".
По его словам, нарушение языкового законодательства было подтверждено результатами государственного контроля. Штраф составляет 3400 грн.
"Надеюсь, что этот случай станет очередным напоминанием гражданам Украины, которые осуществляют профессиональные функции в разных сферах, в частности, образовании, торговле, транспорте, о том, что необходимо обязательно соблюдать языковой закон. Я как уполномоченный по защите государственного языка всегда буду стоять на стороне языковых прав граждан Украины, которые в условиях войны требуют уважительного отношения к себе и своим языковым правам", – сказал языковой омбудсмен.
Предыстория
В апреле этого года в одной из школ Днепра мама ученицы сделала замечание учительнице, которая вела урок на русском. После этого, по словам женщины, ее ребенка начали травить одноклассники, а ее саму удалили из родительского чата. Женщина пожаловалась директору школы и в несколько инстанций. Говорит, что проверки и воспитательные мероприятия в школе были проведены формально.
В то же время в администрации заведения отметили, что ситуацию выяснили, факт травли ребенка не подтвердился.
- С 16 июля 2022 года в Украине предусмотрена административная ответственность за нарушение норм закона о языке.
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