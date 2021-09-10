Говорил мне, что останется, - звездный новичок "Барселоны" признался, как отреагировал на трансфер Месси
Новичок "Барселоны" Серхио Агуэро признался, что был удивлен тем, что испанский клуб не сможет удержать Лионеля Месси
Об этом сообщает AS .
По словам Агуэро, его не беспокоили финансовые условия контракта, когда он подписал контракт с "Барселоной".
"Когда я шел в " Барселону ", то у меня не было проблем с финансовой стороной контракта. Я понимал, что не буду получать столько, сколько в " Манчестер Сити ". Я просто сказал агенту устроить возможность перехода. Общался с Месси, и он сказал, что продлит контракт. Я был шокирован, когда узнал, что Месси уходит. Ясно, что у клуба есть финансовые проблемы, и после Месси ушел и Гризманн ", - сказал Агуэро.
В начале августа Агуэро травмировал лодыжку. Из-за повреждения аргентинец пропустит около 10 недель. Форвард бесплатно перешел в испанский клуб этим летом. Ранее защищал цвета "Манчестер Сити".
В прошлом сезоне аргентинец сыграл за "Манчестер Сити" 20 матчей и забил 6 голов.
В составе "Манчестер Сити" Агуэро пять раз выиграл чемпионат Англии, пять раз брал Кубок лиги, трижды побеждал в Суперкубке страны, а также завоевал Кубок Англии. Выходил в финал Лиги чемпионов
Серхио Агуэро является лучшим бомбардиром "Манчестер Сити" за всю историю клуба - в 390 матчах он забил 260 голов
- Напомним, 31 мая аргентинский форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро перешел в "Барселону" .
- 9 августа стало известно, что Агуэро не сыграет за испанскую "Барселону" в ближайшие 10 недель.
- Напомним, 10 августа ПСЖ объявил о трансфере Лионеля Месси .
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