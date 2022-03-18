"Говори слова: Слава Украине! Героям Слава!" Олег Скрипка написал песню-кричалку

"Вуаля, на ваше вооружение песенка кричалка. Слава Украине! Героям Слава! российский корабль… Лозунги – известны всему миру, а нам уже родные. Поэтому будем несокрушимы духом и неустанно направляем чудовищ тем курсом, которого они заслуживают. Победа с нами!" , – написал Олег Скрипка в соцсетях, передает " Еспресо. TV ".

Также Олег Скрипка рассказал, что идея такой песни возникла еще в первые дни войны.

"Идея песни-кричалки возникла потому, что был запрос для радио и запрос сердца что-то сказать для воинов ВСУ. И это было в самом начале войны, буквально в первые дни. У меня появилась стихотворная строчка, первый куплет. А потом мой коллега , продюсер Иван Боженко, сказал, что из этого можно сделать песню. И я дописал второй куплет, дописал кричалку. Присоединились диджеи: Tim, молодец, очень быстро сделал эту работу. И еще один вариант делает Bakun. Все так включились, что песня очень быстро вышла. Я думаю, что она поддержит дух и воинов, и всех нас, украинцев. Потому что мы сейчас в таком водовороте событий, и всем сердцем болеем, любим, поддерживаем наших воинов и идем все вместе к победе", - рассказал Олег Скрипка комментарии Радио Проминь.

Напомним, Олег Винник перепел гимн Украины, актуализировав текст. Видео

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