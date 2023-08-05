Готовятся к "выборам" в Мелитополе: Оккупанты завозят россиян и не выпускают жителей из города
В оккупированный Мелитополя Запорожской области захватчики привозят "гастролеров" из России, вместо этого не выпускают из города местных жителей. По словам мэра, так террористы готовятся к так называемым выборам
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
"Прошлогодний опыт псевдореферендума показал: местные жители игнорируют "демократию" от оккупантов. Поэтому приходится привлекать гастролеров из глубин немытой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что две недели назад оккупанты закрыли самый быстрый путь эвакуации через КПП Колотиловка-Покровка. Таким образом, они не дают местным жителям выехать с захваченных территорий.
По словам Федорова, эвакуация из Мелитополя через Крым превратилась в лотерею. Одних оккупанты на КПП пропускают, других разворачивают назад, в том числе владельцев российских паспортов.
"Даже для рашистов паспорт России, выданный на ТОТ - это волчий билет", - написал мэр города.
- 4 августа Генштаб ВСУ сообщал , что в оккупированном Мелитополе активно использует мобильные крематории. Местные жалуются на постоянную трупную вонь в городе, особенно ночью.
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