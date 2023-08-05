Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Прошлогодний опыт псевдореферендума показал: местные жители игнорируют "демократию" от оккупантов. Поэтому приходится привлекать гастролеров из глубин немытой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что две недели назад оккупанты закрыли самый быстрый путь эвакуации через КПП Колотиловка-Покровка. Таким образом, они не дают местным жителям выехать с захваченных территорий.

По словам Федорова, эвакуация из Мелитополя через Крым превратилась в лотерею. Одних оккупанты на КПП пропускают, других разворачивают назад, в том числе владельцев российских паспортов.

"Даже для рашистов паспорт России, выданный на ТОТ - это волчий билет", - написал мэр города.